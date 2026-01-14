A los directores de escuelas se les ha dicho que la educación enfrenta «recortes dolorosos» debido a las presiones presupuestarias. La advertencia llega en una carta a todas las escuelas del alto funcionario del Departamento de Educación (DE). Ronnie Armour repitió una instrucción a los directores para restringir el nombramiento de nuevo personal y limitar el uso de maestros sustitutos para ahorrar dinero . «Es esencial que tomen estas medidas y cualquier otra medida disponible a medida que trabajan para reducir aún más sus gastos anuales», escribió.

La carta de Armour decía que la educación enfrentaba una brecha de £250 millones y que no podía «sobreestimar el desafío financiero que enfrentamos al tratar de abordar nuestra brecha de financiación». Pero el director de la escuela primaria y preescolar St Paul’s en el oeste de Belfast, Sean McNamee, dijo que había «muy poco» que las escuelas podían hacer para ahorrar dinero. «No se puede comprar menos papel higiénico, no se puede dejar de comprar jabón y toallas de papel», dijo. «Nos piden que reduzcamos costos, pero la única forma de hacerlo es reduciendo el personal. «Pero estás estancado. «Todas las escuelas tendrán que mantener su actual nivel de personal incluso aunque no tengan los fondos para ello». McNamee dijo que sería difícil restringir el uso de maestros sustitutos. «Si tienes el nivel adecuado de personal y un docente se enferma, no puedes dejar de traer a un sustituto», dijo.

NAHT El director del sindicato NAHT en Irlanda del Norte, el Dr. Graham Gault, dijo que las escuelas no tenían nada más que recortar.

Medios de comunicación de PA El ministro de Educación, Paul Givan, dijo que el presupuesto conduciría a «recortes devastadores».