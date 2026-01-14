A los directores de escuelas se les ha dicho que la educación enfrenta «recortes dolorosos» debido a las presiones presupuestarias.
La advertencia llega en una carta a todas las escuelas del alto funcionario del Departamento de Educación (DE).
Ronnie Armour repitió una instrucción a los directores para restringir el nombramiento de nuevo personal y limitar el uso de maestros sustitutos para ahorrar dinero .
«Es esencial que tomen estas medidas y cualquier otra medida disponible a medida que trabajan para reducir aún más sus gastos anuales», escribió.
La carta de Armour decía que la educación enfrentaba una brecha de £250 millones y que no podía «sobreestimar el desafío financiero que enfrentamos al tratar de abordar nuestra brecha de financiación».
Pero el director de la escuela primaria y preescolar St Paul’s en el oeste de Belfast, Sean McNamee, dijo que había «muy poco» que las escuelas podían hacer para ahorrar dinero.
«No se puede comprar menos papel higiénico, no se puede dejar de comprar jabón y toallas de papel», dijo.
«Nos piden que reduzcamos costos, pero la única forma de hacerlo es reduciendo el personal.
«Pero estás estancado.
«Todas las escuelas tendrán que mantener su actual nivel de personal incluso aunque no tengan los fondos para ello».
McNamee dijo que sería difícil restringir el uso de maestros sustitutos.
«Si tienes el nivel adecuado de personal y un docente se enferma, no puedes dejar de traer a un sustituto», dijo.
El Ministro de Educación, Paul Givan, criticó recientemente un presupuesto plurianual presentado por el Ministro de Finanzas, John O’Dowd , y dijo que conduciría a «recortes devastadores».
Dijo que esto podría llevar a medidas «como retirar el transporte escolar, quitar la financiación a organizaciones clave como el Consejo de Escuelas Católicas Mantenidas (CCMS) y el Consejo de Currículo, Exámenes y Evaluación (CCEA), y poner fin al apoyo a los servicios Sure Start y Youth».
Pero la Primera Ministra Michelle O’Neill ha dicho que los ministros ejecutivos deberían hacer todo lo posible para acordar un presupuesto plurianual .
Dijo que la financiación ofrecida por Londres era «inadecuada» y que todos los ministros tenían que tomar decisiones difíciles.
Por otra parte, a los docentes de Irlanda del Norte se les concedió un aumento salarial del 4% en 2025-26 , lo que se espera que cueste a DE alrededor de £38 millones en 2025-26, y alrededor de £65 millones al año después de eso.
Pero Gault dijo que el ejecutivo necesitaba tomar «decisiones urgentes para priorizar la educación y proporcionar la financiación necesaria para proteger el futuro de los niños».
«Pedir a las escuelas que absorban un déficit de 250 millones de libras con recortes aún más profundos es poco realista e irresponsable», dijo.