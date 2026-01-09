Los equipos de esparcimiento de sal han estado tratando las carreteras después de que se emitiera una advertencia meteorológica ámbar por nieve.

La Oficina Meteorológica informó que toda la región de West Midlands experimentará nevadas que probablemente causarán interrupciones y condiciones peligrosas para la circulación a partir de las 17:00 GMT del jueves. Se esperan condiciones meteorológicas más severas a partir de las 20:00.

El Ayuntamiento de Sandwell informó que los equipos estuvieron presentes dos veces el miércoles por la mañana y otra por la tarde preparándose para la nevada del jueves. Se trataron más de 430 kilómetros de carreteras. Advirtió que las superficies con arena aún podrían ser peligrosas.

Se advirtió que las escuelas podrían cerrar y West Midlands Railway indicó que se esperaban interrupciones. La Galería de Arte y Museo de Birmingham anunció su cierre.

Waseley Hills High School and Sixth Form Centre es una de las escuelas que ha emitido una advertencia de cierre, diciendo que se monitorearían las condiciones y se realizarían evaluaciones en tiempo real.

«Si el clima severo requiriera el cierre de la escuela, se tomaría una decisión y se comunicaría a las 7 a. m. del día en cuestión», indicó.