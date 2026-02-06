Los farmacéuticos han advertido que hay una creciente escasez de medicamentos esenciales, incluido el co-codamol de prescripción médica, en Irlanda del Norte.
«La brecha entre los costos de los medicamentos y el reembolso se está ampliando, y las farmacias aquí también están luchando para pagar las facturas de los mayoristas de medicamentos y recibir un suministro suficiente de muchos medicamentos comunes para satisfacer las necesidades de los pacientes», agregó.
El doctor Terry Maguire, propietario de varias farmacias en Belfast, dijo al programa Talkback de BBC Radio Ulster que había sufrido escasez de varios medicamentos comunes, incluido el co-codamol.
Dijo: «Intentamos pedir co-codamol el viernes. Nos prometieron 50 paquetes y no llegó nada. No encontramos ninguno».
«Son medicamentos básicos», añadió. «Nos encontramos en una situación realmente inaceptable».
El martes, representantes del CPNI dijeron a los MLA en Stormont que las farmacias comunitarias normalmente estaban tratando de conseguir existencias para más de 100 líneas de medicamentos comunes que escasean.
Dijeron que, como resultado, los pacientes podrían enfrentar retrasos, recibir suministros provisionales o reducidos o ser derivados a tratamientos alternativos.
Greene dijo que la estabilidad de la cadena de suministro de medicamentos era un problema que afectaba a todo el Reino Unido, pero que era «una preocupación particular para nosotros a nivel local debido al pequeño mercado de Irlanda del Norte y los costos logísticos adicionales en comparación con Gran Bretaña».
Dijo a BBC News NI que la escasez de medicamentos era una característica constante en Irlanda del Norte y el Reino Unido, pero que había habido un «fuerte aumento en el número de medicamentos afectados».
Explicó que algunos de los medicamentos, incluido el co-codamol recetado y la aspirina de dosis baja, eran muy comunes y, por lo tanto, muchas personas se verían afectadas.
¿Qué se puede hacer?
Greene dijo que el CPNI estaba pidiendo al ministro de salud y al ejecutivo que trabajaran con el gobierno del Reino Unido para fortalecer la seguridad y el suministro de medicamentos para Irlanda del Norte.
Esto incluye garantizar que las existencias de medicamentos estén «debidamente protegidas» para que los pacientes sigan recibiendo los medicamentos que necesitan.
«Si no se aborda este problema, existe un riesgo real de que Irlanda del Norte se convierta en un mercado de menor prioridad para los mayoristas de medicamentos, con graves consecuencias para la seguridad de los pacientes, la continuidad de la atención y la resiliencia del sistema de salud en general», continuó Greene.
Dijo que si no se hace nada, la escasez se convertirá en un fenómeno cada vez más frecuente.
‘Racionamiento’ de medicamentos
Greene hizo un llamamiento al público para que tenga paciencia con los equipos de farmacia que, dijo, «están haciendo lo mejor que pueden en circunstancias muy difíciles».
Dijo que las farmacias pueden necesitar racionar los medicamentos, por ejemplo, si a una persona se le recetaron cuatro meses de un medicamento, puede ser necesario dárselo un mes a la vez.
Greene desaconsejó que los pacientes seleccionen por sí mismos medicamentos alternativos o alteren las dosis sin orientación profesional.
Danny Donnelly, diputado y presidente del Grupo Multipartidista sobre Farmacia Comunitaria, dijo que la advertencia era «muy preocupante».
Pidió al Ministro de Salud reconocer «la gravedad de este problema» y trabajar «con el sector de las farmacias comunitarias locales para reducir el impacto y los riesgos para los pacientes».
En un comunicado, el DoH dijo que estaba «al tanto de un problema actual de suministro de comprimidos de co-codamol 30/500 mg, que está afectando a todas las partes del Reino Unido», y reconoce que esto es «preocupante para los pacientes y los profesionales de la salud».
«El departamento está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud y Asistencia Social (DHSC) y el servicio de salud aquí para garantizar que los pacientes puedan seguir accediendo a los tratamientos adecuados que satisfagan sus necesidades.