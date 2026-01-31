Puede que la estrella del pop y actriz floridana Ariana Grande haya quedado fuera de las nominaciones al Oscar 2026 , pero ella y su coprotagonista de «Wicked», Cynthia Erivo, están nominadas a dos premios Grammy este fin de semana.

Y otro gran nombre de Florida que causó sensación en los Grammy de 2025 también está nominado a un premio en 2026. Doechii, una rapera nativa de Florida, obtuvo su primer Grammy en 2025 y está nominada nuevamente a cinco premios en la ceremonia de 2026, que será el domingo 1 de febrero.

Estos son los premios a los que están nominados los floridanos Doechii y Ariana Grande y cómo ver la 68.ª edición anual de los Premios Grammy este fin de semana.

La secuela de «Wicked» fue desairada en los Oscar: Ariana Grande, nacida en Florida, fue desairada en los Oscar y la secuela de «Wicked». Lo que hay que saber.

¿Ariana Grande fue nominada a un Grammy en 2026?

Ariana Grande, nacida en Florida, está nominada junto a su coprotagonista de «Wicked», Cynthia Erivo, a dos premios Grammy en 2026 .

Grande y Erivo están nominados a Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo por «Defying Gravity». Grande, Erivo, el elenco de «Wicked» y los compositores y productores musicales de «Wicked» también están nominados a Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales.

¿Dónde y cuándo son los Grammy 2026? ¿Cómo verlos?

La 68.ª edición anual de los premios Grammy se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en vivo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, se transmitirá en vivo por CBS y se transmitirá en vivo por Paramount+.

Mira los Grammy 2026 con Paramount+

¿Cuál es el próximo papel cinematográfico de Ariana Grande?

El currículum actoral de Grande crece rápidamente tras «Wicked», con tres proyectos en marcha. La estrella del pop protagoniza la próxima película «Focker In-Law», que se estrenará en noviembre de 2026.

También aparecerá en la temporada 13 de “American Horror Story” junto a un elenco repleto de estrellas, incluidos los ex alumnos de la serie Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters (quien apareció en uno de los videos musicales de Grande).

¿A cuántos premios Grammy está nominado Doechii?

Doechii llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. La gala recauda fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. La Gala del Met 2025 tiene como tema «A tu medida», en consonancia con la exposición del Instituto del Traje, «Superfine: Sastrería de estilo negro», que se inaugurará al público el 10 de mayo. © ANGELA WEISS, AFP vía Getty Images

La sensación del rap, Doechii, nacida en Florida, regresa a los Grammy 2026 con cinco nominaciones este año. En 2025, ganó su primer Grammy al «Mejor Álbum de Rap».

En los Grammy de 2026, está nominada a «Grabación del Año», «Canción del Año», «Mejor Interpretación de Rap», «Mejor Canción de Rap» y «Mejor Video Musical». Sus cinco nominaciones son por su sencillo «Anxiety», que se volvió viral como tendencia en Instagram Reels y TikTok en 2025.

¿Quién es Doechii? ¿De dónde es originario?

Doechii, ganador del premio al mejor álbum de rap por «Alligator Bites Never Heal», posa en la sala de prensa durante los 67.os premios Grammy en el Crypto.com Arena el 2 de febrero de 2025, en Los Ángeles. © Frazer Harrison, Getty Images

Jaylah Ji’mya Hickmon, conocida profesionalmente como Doechii, nació el 14 de agosto de 1998 en Tampa.

La triple amenaza floridana de 26 años (cantante, compositora y rapera) ha experimentado un ascenso meteórico a la fama en los últimos años, siendo 2024 y 2025 años particularmente buenos para ella.

En agosto de 2024, lanzó su galardonado álbum, «Alligator Bites Never Heal», que le valió su primer Grammy en 2025. Hizo historia al ser la tercera mujer en ganar el premio al «Mejor Álbum de Rap». Doechii también fue nominada a «Mejor Artista Nuevo» y «Mejor Interpretación de Rap» por su canción «Nissan Altima».

En una entrevista con la revista Acclaim, dijo que comenzó escribiendo poesía, antes de dedicarse a la música cuando era adolescente.

Desde su debut en 2020, se ha presentado en varios grandes festivales de música como Governors Ball y Coachella, ganó el premio Rising Star en los Billboard Women in Music Awards de 2023, encabezó la gira mundial de su compañera rapera Doja Cat, formó parte del comité de presentación de la Met Gala de 2025 y mucho más.