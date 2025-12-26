Desde hace semanas, los residentes enojados y angustiados de la provincia más occidental de Indonesia han estado protestando por la lenta respuesta del estado a una serie de inundaciones mortales.

Desencadenado por un ciclón poco común en noviembre , el diluvio mató a más de 1.000 personas y desplazó a cientos de miles en toda la isla de Sumatra. En Aceh, la provincia más afectada, donde se registraron casi la mitad de las muertes, muchos aún carecen de acceso a agua potable, alimentos, electricidad y suministros médicos.

En una muestra de lo frustrante que se ha vuelto gestionar la crisis, el gobernador del norte de Aceh se derrumbó públicamente a principios de este mes.

«¿Acaso el gobierno central no sabe [lo que estamos viviendo]? No lo entiendo», dijo entre lágrimas Ismail A. Jalil ante las cámaras.

Pero el presidente Prabowo Subianto ha rechazado la ayuda extranjera, insistiendo en que la situación está «bajo control».

«Indonesia es capaz de superar este desastre», declaró a su gabinete la semana pasada. Prabowo también ha ignorado las peticiones de declararlo desastre nacional, lo que liberaría fondos de emergencia y agilizaría las labores de socorro.

La administración de Prabowo ha sido cada vez más criticada por ser reactiva, desorganizada y desconectada de la realidad, adjetivos que, según algunos analistas, han llegado a definir su presidencia, que ganó en febrero de 2024 gracias a promesas populistas.

Este año, su emblemático programa de comidas escolares gratuitas, valorado en mil millones de dólares, se ha visto envuelto en una polémica por intoxicaciones alimentarias masivas . En agosto y septiembre, miles de indonesios salieron a las calles para protestar contra el desempleo y el aumento del coste de la vida, en lo que fueron algunas de las mayores protestas que el país ha presenciado en décadas.

Y ahora la respuesta de su gobierno a las inundaciones de noviembre se ha convertido en otro desafío para el líder, incluso cuando sus índices de aprobación se han mantenido estables en alrededor del 78%.

AFP vía Getty Images Niños juegan en un charco de barro en Aceh TamiangAFP vía Getty Images

Muchas personas en Aceh aún no tienen acceso fácil a agua potable, alimentos y electricidad.

Llamadas desesperadas de ayuda

El jueves pasado, decenas de manifestantes se congregaron en la capital de Aceh, Banda Aceh, ondeando banderas blancas y exigiendo que el gobierno central abra la puerta a la ayuda extranjera.

Entre la multitud había una niña que sostenía una hoja de papel que decía: «Solo tengo tres años, quiero crecer en un mundo seguro y sostenible».

Aunque generalmente se las considera un símbolo de rendición, las banderas blancas que han aparecido en toda la provincia (en tejados rotos, a lo largo de riberas erosionadas y frente a mezquitas) son un llamado a la solidaridad internacional, dicen los manifestantes.

«Las banderas no significan que nos rindamos. Son una señal de socorro para llamar la atención de los amigos de afuera, para hacerles saber que las condiciones en Aceh hoy son muy malas», dijo a la BBC Husnul Khawatinnissa, quien estuvo en la manifestación.

Aldeas enteras han sido arrasadas, mientras que los daños generalizados en carreteras e infraestructuras también han aislado a muchas comunidades. Los sobrevivientes han hablado de enfermedades y hambruna.

«¿Cuánto tiempo más tendremos que lavarnos en el barro y en las aguas de la inundación?», gritó Nurmi Ali, otra manifestante.

Las autoridades provinciales han pedido ayuda a las Naciones Unidas y el gobernador de Aceh declaró que agradece la ayuda «de cualquiera y de cualquier lugar».

La administración de Prabowo ha dicho que los esfuerzos de socorro están en marcha a «escala nacional», señalando que ha desembolsado unos 60 billones de rupias (3.600 millones de dólares) para los esfuerzos de reconstrucción.

El desastre ataca de nuevo

Para algunos en Aceh, la situación trae recuerdos dolorosos del tsunami del Boxing Day de 2004, uno de los peores desastres naturales de la historia.

Un terremoto submarino de magnitud 9,1 desató un tsunami que provocó olas de hasta 30 metros de altura que azotaron la costa del Océano Índico esa mañana, matando a unas 230.000 personas en más de una docena de países.

Aceh, ya devastada por décadas de guerra civil , fue una de las zonas más afectadas. Los lugareños afirman que apenas habían terminado de reconstruir sus vidas cuando el desastre volvió a golpearlas en noviembre.

El alivio llegó más rápidamente después del tsunami de 2004, aunque fue mucho más devastador, dicen.

Diversos países, organismos multilaterales como el Banco Mundial y organizaciones privadas destinaron miles de millones de dólares a las iniciativas de recuperación. El gobierno indonesio creó entonces una agencia especializada en la gestión de fondos y proyectos de ayuda.

«Todos actuaron y la comunidad se recuperó rápidamente después del tsunami. Lo que estamos sufriendo ahora es peor», dijo Rindu Majalina, quien era estudiante de secundaria cuando azotó el tsunami.

Esta madre de tres hijos ha estado luchando por alimentarlos desde que las recientes inundaciones arrasaron su hogar. Los residentes «luchan como zombis» por cada víveres que llegan a su aldea, «porque nos morimos de hambre», añadió.

Varios países han ofrecido ayuda. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, enviaron 30 toneladas de arroz y 300 paquetes de ayuda a Medan, otra ciudad afectada por las inundaciones, pero las autoridades devolvieron todo siguiendo lo que describieron como «orientaciones» del gobierno central.