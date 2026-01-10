Ha habido muchos momentos tensos en el castillo de los Traidores a lo largo de los años, pero el drama en los últimos dos episodios debe considerarse uno de los más explosivos en la historia del programa.

Advertencia: a continuación se incluyen spoilers de los últimos episodios de The Traitors y series anteriores.

En el episodio del jueves, estalló una guerra civil entre dos traidores después de que Rachel revelara a sus compañeros concursantes que la fiel desterrada Amanda le había confiado que era una ex detective.

Fiona —hasta hace poco, la «traidora secreta» — se sintió ofendida por las tácticas de Rachel y la confrontó frente a los demás, acusándola de mentirosa y de ser una traidora. Y lo es. Pero los demás no lo saben.

En el episodio del viernes, la disputa continuó en la torreta, con Rachel acusando a Fiona de «lanzar una granada» al equipo de traidores, mientras que Fiona la acusó de «jugar un juego» para sí misma.

El tercer traidor, Esteban, dijo que quedó «absolutamente sin palabras» ante el altercado.

Las cosas llegaron a un punto crítico en una tensa mesa redonda dirigida por Rachel, que culminó con Fiona recibiendo la mayor cantidad de votos y siendo desterrada.

Fiona admitió más tarde: «¡Mi astuto plan no tenía nada de astuto!». También explicó que no votó por Rachel, a pesar de la polémica, «porque se merece ganar».

¿Es esta la historia más dramática de la historia? Echa un vistazo a algunos de los otros contendientes a continuación y luego vota…

El traidor Harry vence a Mollie para ganar

Los nueve momentos más dramáticos de Los Traidores © BBC

Quedaron tres jugadores en el emocionante clímax de la final de la segunda serie . Mollie primero escribió el nombre de Harry como traidor, pero luego cambió de opinión y lo borró para escribir el nombre de Jaz, eliminándolo.

Una vez que solo quedaron ella y Harry, reveló su identidad de fiel, lanzándole a Harry una mirada cariñosa, confiada y tranquilizadora. Él miró sus zapatos con torpeza…

Momentos después, admitió que era, y siempre había sido, un traidor hipócrita, lo que significaba que había ganado el premio de 95.000 libras. Mollie se agarró las mejillas horrorizada, maldijo y salió llorando.

‘¡Ella es mi novia!’

Los nueve momentos más dramáticos de Los Traidores © BBC

Los concursantes de la primera temporada casi se ahogan con sus croissants de desayuno cuando el mago Tom se levantó para darles una noticia explosiva.

En un intento desesperado por defender a su fiel compañera Alex, quien estaba bajo sospecha después de ser puesta «a juicio», reveló: «Alex no es una traidora, directamente, es mi novia».

Se agarraron la cabeza, se llevaron las manos a la boca y profirieron improperios. Alex, sorprendida, permaneció sentada en silencio con la cabeza entre las manos.

«Entré en pánico», dijo Tom a los espectadores después.

Mientras las acusaciones volaban y los ánimos se caldeaban, el fiel John dijo: «Todos dejen de hablar solo por 10 segundos y siéntense, todos hemos pasado de cero a 1000 y se ha vuelto una locura».

Alan Carr asesina a Paloma Faith

Alan Carr «asesinó» a Paolma Faith a plena vista tocándole la cara. © BBC

Cuando el traidor famoso Alan Carr fue encargado de asesinar a plena vista, seleccionó a la cantante Paloma Faith, quien, según admitió él mismo, era una de sus mejores amigas.

La identidad de la víctima fue revelada al grupo tras la selección de tres celebridades para que yacieran en ataúdes abiertos. «¡Quizás no seas tú!», tranquilizó Carr a Faith con inocencia mientras ella se acomodaba en el suyo.

Intentó parecer tan sorprendido como los demás cuando la presentadora Claudia Winkleman cerró de golpe la tapa del ataúd de Faith, pero no pudo evitar una mueca de culpa. «Me rompió el corazón», protestó después.

Pero el drama no terminó ahí. Faith no se impresionó en absoluto al descubrir que el culpable era alguien a quien consideraba un amigo cercano.

«No creo que debería haberme hecho eso, y me sorprende que lo haya hecho», dijo al podcast Uncloaked.

Los traidores se atacan entre sí

Harry tuvo una conversación tranquila con Zack durante una acalorada mesa redonda en la segunda temporada. © BBC

Cuando un traidor decide traicionar a uno de los suyos, siempre aumenta la apuesta. Y en la segunda temporada, Paul decidió señalar a su compañero traidor, Miles.

Miles envió acusaciones en su contra y ambos intercambiaron fuego amigo en la mesa redonda.

Mientras lo hacían, en un golpe maestro de astucia, Harry, el tercer traidor, sembró más sospechas sobre ambos al susurrarle a Zack: «¿Crees que hay dos traidores enfrentándose entre sí?»

Zack mordió el anzuelo y apuntó a Paul. Miles fue desterrado primero, seguido por Paul la noche siguiente.

Un ‘regalo de despedida’

Los nueve momentos más dramáticos de Los Traidores © BBC

Kieran, de la primera temporada, dijo a los fieles que había puesto el nombre de su compañero traidor Wilf en su lista como «regalo de despedida», poco antes de ser desterrado en la mesa redonda final.

Esto, combinado con una mirada significativa mientras se ponía de pie para revelar su propia identidad, sembró semillas fatales de sospecha.

«¿Qué quiso decir?», preguntó Hannah angustiada, apartando la cara de sus manos. «¿Por qué hizo eso?»

Se produjeron gritos y gestos dramáticos por parte de Wilf, quien, muy consciente del peligro, juró repetidamente que no era un traidor. «¿Cómo crees que me siento?… Me tendió una trampa», gritó.

«No puedo dejar de temblar», dijo Aaron.

La vidente Francesca intenta atrapar a Charlotte

Francesca y Charlotte tuvieron versiones muy diferentes de los hechos en la mesa del desayuno la mañana después de su encuentro con la «vidente». © BBC

Un nuevo giro en la tercera serie convirtió a un jugador en el «vidente», que podía obligar a un compañero concursante a decirle si era fiel o un traidor.

Francesca eligió a Charlotte, quien reveló que era una traidora (pero no que no era realmente galesa).

A la mañana siguiente, la pareja sometió a sus compañeros concursantes al desayuno más incómodo y espantoso de la temporada.

Charlotte afirmó que le había dicho a Francesca que era una fiel; Francesca insistió, sinceramente, que Charlotte le había dicho que era una traidora.

«Estás mintiendo literalmente», respondió Charlotte con su acento galés.

«Si me tiras debajo del autobús…»

Los nueve momentos más dramáticos de Los Traidores © BBC

Otro momento de traidor contra traidor de la primera temporada, esta vez oculto a los ojos fieles en la torreta secreta del castillo.

«Wilfred, ¿puedo contarte algo? ¿Qué dice la bandera de Gales?», preguntó Amanda, la concursante de Swansea.

«Un dragón», respondió cautelosamente su compañero traidor.

«Si me dejas tirada, vale, eso es lo que voy a ser», replicó. Una amenaza silenciosa, pero no por ello menos contundente.

Una madre enterrada frente a su hijo

Los nueve momentos más dramáticos de Los Traidores © BBC

Una macabra procesión fúnebre culminó con tres concursantes yacían en ataúdes, esperando saber quién sería «enterrado». Ciertamente, había mucho en juego.

Pero los fieles no sabían que el destino de la maestra jubilada Diane ya estaba sellado, después de haber bebido del cáliz envenenado (una copa de vino rosado espumoso) la noche anterior.

Al principio de la segunda temporada, Diane les había dicho en privado a los espectadores que Paul no era su hijo, tras las especulaciones de otros actores. «Pero Ross sí lo es», fue el delicioso comentario que siguió, con una nota de mermelada.

Esta revelación, desconocida para los demás concursantes, no hizo más que aumentar la tensión.

«Ves lo emocionados que están todos… imagina eso pero un millón de veces más porque tu verdadero padre podría ser asesinado», dijo Ross a la cámara, antes de que los espectadores vieran la tapa del ataúd cerrarse de golpe sobre su madre.

«Horrendo», fue la reacción de Diane.