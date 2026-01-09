El ministro de Educación de Jersey ha defendido un nuevo plan que permite a los padres reclamar el reembolso de los costes de cuidado infantil para sus hijos pequeños.

A partir del próximo mes, cualquier padre, independientemente de sus ingresos o requisitos laborales, podrá solicitar hasta £6,270 por año escolar para niños de dos y tres años como parte del Plan de Financiamiento para el Cuidado Infantil .

Jersey Child Care Trust (JCCT) dijo que le preocupaba que algunas personas no pudieran pagar los costos iniciales y que estaba interviniendo para ayudar a algunos padres .

El diputado Rob Ward dijo que el beneficio del sistema era que era «directo a los padres», lo que daba «flexibilidad».

Actualmente, el gobierno paga directamente a los proveedores de cuidado infantil hasta 30 horas por semana para niños de tres a cuatro años.

La Asociación de Primera Infancia de Jersey dijo que el gobierno necesitaba copiar este plan ya que el nuevo programa » no era viable en su forma actual «.

La diputada Lucy Stephenson también expresó su preocupación por el sistema de reclamaciones que pone a los padres en una posición incómoda.

«Eso depende de pedir ayuda y eso no siempre es fácil», dijo a la Asamblea de los Estados .

«Hemos visto esto una y otra vez en todo tipo de sistemas: depende de que alguien esté dispuesto a pedir ayuda, y esa es a veces una barrera bastante difícil de superar primero».

En defensa del programa, Ward dijo que podría iniciarse más rápido que otros planes.

«Queríamos tener algo listo a partir de enero, realizamos una consulta completa sobre la tarifa; desafortunadamente, algunas guarderías dijeron que no les convenía, así que pagamos directamente a los padres, lo que simplifica el sistema», dijo.

«Significa que podemos empezar a hacer llegar ese dinero a los bolsillos de los padres.

«Este es el primer año de esto. Veremos cómo funciona, veremos cómo funciona en el segundo año y, si queremos hacer cambios, podemos hacerlo».

Ward dijo que, además del apoyo del JCCT, los padres podrían recibir ayuda de sus parroquias y otras organizaciones.

Dijo: «Allí hay una red de seguridad para la gente, pero también nos da el beneficio de poder identificar a las familias y decirles: ‘Si necesitan apoyo, vengan y consíganlo'».

«Esto es muy importante para nosotros para apoyarlos a ustedes y, lo más importante, a sus hijos a largo plazo para prepararlos para la escuela y para el futuro.