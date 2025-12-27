Título de la imagen, Charles Henwood dijo que nunca había estado en una pista de hielo antes.



Fue la primera vez que la residencia organizó la actividad.

El Sr. Henwood dijo: «Me hubiera gustado venir aquí hace unos años, cuando podía hacerlo todo.

«También me gustó ver a los jóvenes aquí porque es ideal para ellos, ya que patinan y nos pasan».

Anabela Sequeira, de la residencia, dijo que el personal también disfrutó de la experiencia.