Los residentes de una residencia de ancianos acuden a la pista de hielo

Los residentes de una residencia de ancianos disfrutaron de un viaje a una pista de hielo donde se subieron al hielo en sus sillas de ruedas.

El personal del St Joesph’s Care Home en Jersey llevó a los residentes a la pista de hielo temporal en Weighbridge como parte de sus celebraciones navideñas.

Charles Henwood, de 86 años, dijo que fue «muy agradable» y «nunca lo había hecho antes, así que fue algo diferente».

Anabela Sequeira, de la residencia, comentó: “Ha sido precioso, increíble y lo han disfrutado mucho”.

Dos personas están sentadas a una mesa en una zona con carpa y suelo rojo. Charles está en primer plano, con una chaqueta de lana color crema y un gorro de punto oscuro, recostado en una silla. Una manta amarillo mostaza cubre la mesa. Detrás de ellos, otra persona con un gorro de rayas de colores está sentada, y al fondo se ven puestos o casetas.
Título de la imagen,Charles Henwood dijo que nunca había estado en una pista de hielo antes.

Fue la primera vez que la residencia organizó la actividad.

El Sr. Henwood dijo: «Me hubiera gustado venir aquí hace unos años, cuando podía hacerlo todo.

«También me gustó ver a los jóvenes aquí porque es ideal para ellos, ya que patinan y nos pasan».

Anabela lleva un abrigo verde claro y un gorro de punto frente a una pista de patinaje sobre hielo cubierta. La pista está cubierta por una gran carpa blanca con vigas y luces en el techo. Al fondo, varias personas patinan y hay luces decorativas azules con forma de árboles.
Título de la imagen,Anabela Sequeira, de la residencia, dijo que el personal también disfrutó de la experiencia.

St Joseph’s Care Home tiene su sede en St Helier y alberga a unos 100 residentes.

