Los residentes de una residencia de ancianos disfrutaron de un viaje a una pista de hielo donde se subieron al hielo en sus sillas de ruedas.
El personal del St Joesph’s Care Home en Jersey llevó a los residentes a la pista de hielo temporal en Weighbridge como parte de sus celebraciones navideñas.
Charles Henwood, de 86 años, dijo que fue «muy agradable» y «nunca lo había hecho antes, así que fue algo diferente».
Anabela Sequeira, de la residencia, comentó: “Ha sido precioso, increíble y lo han disfrutado mucho”.