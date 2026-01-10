La Asamblea Legislativa del Estado de Rivers inició el jueves un nuevo intento de destituir al gobernador Siminalayi Fubara.

Los legisladores acusaron a Fubara de varias actividades que, según ellos, eran contrarias a la ley.

Las legislaturas estatales de Nigeria han intentado en el pasado destituir a sus gobernadores, pero no siempre han tenido éxito.

En este artículo analizamos siete casos en los que estos esfuerzos han tenido éxito.

Destituir a un gobernador es un hecho poco común, ya que hay muchos pasos a seguir antes de que el proceso tenga éxito, los cuales comienzan por la legislatura.

El año pasado, la Asamblea Legislativa del Estado de Rivers inició un proceso para destituir a Fubara, lo que provocó agitación política en el estado y llevó al presidente Bola Tinubu a suspender al gobernador y declarar un estado de emergencia por seis meses.