Los siete gobernadores nigerianos que han sido destituidos en la historia

La Asamblea Legislativa del Estado de Rivers inició el jueves un nuevo intento de destituir al gobernador Siminalayi Fubara.

Los legisladores acusaron a Fubara de varias actividades que, según ellos, eran contrarias a la ley.

Las legislaturas estatales de Nigeria han intentado en el pasado destituir a sus gobernadores, pero no siempre han tenido éxito.

En este artículo analizamos siete casos en los que estos esfuerzos han tenido éxito.

Destituir a un gobernador es un hecho poco común, ya que hay muchos pasos a seguir antes de que el proceso tenga éxito, los cuales comienzan por la legislatura.

El año pasado, la Asamblea Legislativa del Estado de Rivers inició un proceso para destituir a Fubara, lo que provocó agitación política en el estado y llevó al presidente Bola Tinubu a suspender al gobernador y declarar un estado de emergencia por seis meses.

El renovado intento de la Cámara de destituir al gobernador ha atraído la atención, y algunos debaten cómo sería posible el impeachment.

