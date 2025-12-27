Fue una potencia industrial de la época victoriana, que bombeaba millones de galones de agua dulce diariamente a una población de Nottingham en rápido crecimiento.

Ahora, un grupo de voluntarios trabaja para preservar la historia y el patrimonio de la estación de bombeo de Papplewick en su ubicación rural cerca de Ravenshead en Nottinghamshire.

Glenn Saint, presidente del consejo fiduciario, ha sido voluntario en el sitio desde que abrió sus puertas como museo hace 50 años.

Al conmemorar el aniversario, dijo que los voluntarios del museo eran «nuestro polvo de oro» y que todos «aman el lugar».

El señor Saint dijo que el diseño extravagante surgió de un «orgullo» por el importante papel de la estación.

El ingeniero Thomas Hawksley, nacido en Nottinghamshire, fue el ideólogo del proyecto, que extrae «agua realmente limpia» de la arenisca de Bunter que se encuentra debajo del sitio, dijo Saint.

Hawksley llegaría a ser responsable de más de 100 proyectos de suministro de agua en todo el país a lo largo de su vida.

Pero la necesidad del sitio tenía tanto que ver con la economía como con la salud, dijo Saint.

«Por supuesto que hay un método en su locura, los victorianos, porque si eres dueño de una fábrica y tus trabajadores tienen fiebre tifoidea, entonces invertir en agua limpia para tus trabajadores realmente hace una diferencia.

«Se estaba extrayendo agua del Trent, pero, por supuesto, la gente estaba arrojando sus efluentes y todo lo que tenía al agua, y hubo grandes brotes de fiebre tifoidea y cólera», dijo Saint.

El resultado final fue un sistema con dos máquinas de vapor estilo James Watt, impulsadas por seis calderas de carbón, dijo Saint.

Con cada carrera del motor, se habrían elevado 96 galones (363 litros) de agua a la superficie mientras una viga de 13 toneladas era empujada hacia dentro y hacia fuera del suelo.

También había dos enormes volantes, uno para cada motor de viga, que mantenían todo funcionando «bien y sin problemas» almacenando el exceso de energía, dijo Saint.

Sin embargo, a pesar del ingenio, la tecnología era en realidad vieja para la época.

Las máquinas de vapor estilo James Watt fueron una mejora respecto de los diseños anteriores porque funcionaban de manera mucho más eficiente , pero ya tenían más de 100 años cuando se construyó la estación de bombeo de Papplewick en 1884.

«Pero al ser una estación de bombeo de agua, la Compañía de Aguas de la Ciudad de Nottingham quería motores que supieran que serían confiables», dijo Saint.