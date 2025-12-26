Hacer que los niños lean en las escuelas les está ayudando a ser «más seguros, más imaginativos y más creativos», según ha afirmado una organización benéfica.

Read With Me trabaja actualmente en 110 de las 244 escuelas primarias de Gloucestershire, con la ayuda de 500 voluntarios.

Dijo que está cambiando vidas y mejorando los resultados de los jóvenes y, como parte del Año Nacional de la Lectura el próximo año, quiere realizar sesiones de lectura en todas las escuelas primarias.

Esto ocurre mientras el Comité de Educación pide evidencia para su investigación sobre lectura por placer , luego de que la última encuesta del National Literacy Trust (NLT) encontró que solo uno de cada tres niños de ocho a 18 años lee en su tiempo libre.

La NLT dijo que esto representa una disminución de más de un tercio (36%) desde 2005, siendo el descenso particularmente pronunciado entre los niños de escuela primaria y los niños de 11 a 16 años.

Un aula con una mesa de madera y estanterías llenas de coloridos libros infantiles al fondo. Una persona con un chaleco acolchado rosa y una camiseta a rayas está sentada junto a un niño que sostiene un libro abierto titulado «Observa atentamente a tu profesor». El niño lleva una diadema festiva con astas rojas. Sobre la mesa hay material de lectura, incluyendo un cuadernillo y una hoja con círculos de colores.

Título de la imagen,Ewa dice que le encanta leer tanto como puede durante el día.

En la escuela primaria Hillside de Gloucester, los voluntarios de Read With Me escuchan regularmente a los alumnos leer.

Linda Cohen, fundadora de la organización benéfica, dijo: «Cada vez que encuestamos a las escuelas, nos dicen que las edades de lectura de los niños están mejorando, pero también el panorama en términos de escuelas y enseñanza se ha vuelto cada vez más desafiante y difícil.

Muchos docentes no tienen tiempo para escuchar a los niños leer en clase, así que esto les da la oportunidad de asegurarse de que se les escuche leer y les da tiempo para concentrarse en el plan de estudios.

Cuatro niños se sientan alrededor de una mesa de madera con libros en la mano. Detrás de ellos hay una pared de taquillas de colores amarillo, morado y verde. Un niño lleva una diadema festiva con astas rojas, y los libros sobre la mesa incluyen diversos materiales de lectura.

Título de la imagen,Ewa, Yaaeesh, Ebunoluwa y Janelle son estudiantes de nueve años de la escuela primaria Hillside.

Muchos de los niños de nueve años de Hillside dijeron que les encanta leer.

«Leer es muy importante para el cerebro. El cerebro necesita palabras», afirmó Ewa.

Ebunoluwa dijo que le ayuda con el aprendizaje: «Aprendes nuevas palabras, cosas nuevas, e incluso si no sabes su significado, puedes buscar en el diccionario o pedir ayuda».

«Si quieres ser científico, como yo, necesitas poder leer material para aprender información», dijo Yaaeesh.

Y Janelle dijo que leer no solo es importante en la escuela: «Si estás jugando, el juego podría darte instrucciones. ¿Cómo se supone que vas a jugar si no sabes leer? Así que necesitas saber leer para hacer cosas».

Una persona con un jersey navideño verde decorado con renos blancos y árboles se encuentra en un aula. Detrás de ella hay una decoración festiva con un árbol de Navidad decorado y un tablón de anuncios con material de escritura y un reloj. La sala cuenta con una iluminación brillante y una alegre temática navideña.

Título de la imagen,La maestra Cannie James dijo que los padres también pueden ayudar a que los niños lean.

Cannie James, maestra de tercer año en Hillside Primary, dijo que los padres también pueden ayudar a promover el disfrute de la lectura.

«Como padre, lo más importante que puedes hacer con tu hijo en edad primaria es leerle y compartir libros», dijo.

«Pero no solo leer con tu hijo, hacerle preguntas sobre las cosas que lee, compartir libros, hablar sobre libros, es de vital importancia a esta edad».

La Sra. Cohen dijo que había invitado al presidente del Comité de Educación a ver el trabajo que realiza la organización benéfica.

«Le diría a Helen Hayes que venga y observe lo que estamos haciendo; podrá ver lo que ya funciona y luego comencemos a ampliarlo», dijo.

«Son más seguros, más imaginativos, más creativos, disfrutan hablando de libros y compartiéndolos entre ellos, y son ellos los que van a casa con sus padres y les recuerdan que necesitan leer».