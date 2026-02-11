El presidente francés, Emmanuel Macron, ha instado a Europa a afirmarse en el escenario mundial, diciendo que es hora de empezar a actuar como una «potencia».
¿Estamos preparados para convertirnos en una potencia? Esta es la cuestión en el ámbito de la economía y las finanzas, en la defensa y la seguridad, y en nuestros sistemas democráticos.
«En otra época podríamos haber dicho que es el momento de ‘asumir nuestra mayoría'», dijo antes de una cumbre de la UE en Bruselas a finales de esta semana.
Macron reiteró su pedido de préstamos mutualizados a nivel de la UE para recaudar cientos de miles de millones de euros necesarios para la inversión industrial.
Llamamientos similares en el pasado han encontrado escepticismo por parte de Alemania y otros países, que sienten que Francia quiere utilizar a Europa para soportar una carga financiera que ella sola -debido a su fracaso en las reformas- no es capaz de asumir.
Macron admitió que Francia «nunca ha tenido un modelo equilibrado, a diferencia de ciertas economías del norte, que se basan más en el sentido de la responsabilidad».
«Y nunca hemos tenido reformas como las iniciadas en la década de 2010 en Portugal, España, Italia y Grecia, que hoy están dando frutos».
Pero dijo que había una creciente demanda en los mercados financieros mundiales de deuda europea mutualizada, que actualmente la UE no estaba preparada para suministrar.
Los mercados mundiales temen cada vez más al dólar estadounidense. Quieren alternativas…
Para los inversores de todo el mundo, un estado de derecho democrático es un gran atractivo. Y si miro el mundo tal como está, tenemos el régimen autoritario de China, y por otro lado, tenemos a Estados Unidos alejándose cada vez más de un estado de derecho.
Según Macron, la UE de 27 miembros necesita 1,2 billones de euros (1 billón de libras; 1,4 billones de dólares) al año para invertir en los sectores vitales de seguridad y defensa, energía limpia e inteligencia artificial.
Al pedir a la UE que «proteja» estas y otras industrias, dijo: «Los chinos lo hacen, los estadounidenses también. Europa es hoy el mercado más abierto del mundo».
Ante esto, no digo que debamos ser proteccionistas. Se trata más bien de ser coherentes; es decir, no imponer a nuestros propios productores normas que no imponemos a los no europeos.
«Hoy Europa se enfrenta a un desafío enorme, en un mundo de desorden», afirmó.
El cambio climático se está acelerando. Estados Unidos, que creíamos que garantizaría nuestra seguridad para siempre, ya no está tan seguro. Rusia iba a darnos energía barata para siempre, pero eso se detuvo hace tres años. China… se ha convertido en un rival cada vez más feroz.
Hoy, los europeos estamos solos. Pero nos tenemos los unos a los otros. Somos 450 millones de personas. Es enorme. Para mí, [convertirse en una potencia] es la culminación de la aventura europea.
Nos unimos para detener la guerra, nos unimos para construir un mercado. Pero siempre nos prohibimos pensar en el poder.
Cuando se le preguntó sobre el último enfrentamiento con Washington sobre Groenlandia, al final del cual el presidente estadounidense, Donald Trump, pareció dar marcha atrás en sus amenazas de anexar el territorio danés, Macron dijo que los europeos no deberían dejarse engañar.
Al final de una crisis, existe la cobarde tendencia a cruzarse de brazos y decir «¡uf!». Hay amenazas e intimidación, y de repente Washington cede. Y la gente cree que se acabó.
«No lo creáis ni un solo segundo», afirmó el líder francés.