Los manifestantes en Irán desafiaron la represión gubernamental el sábado por la noche y salieron a las calles a pesar de los informes que sugieren que cientos de personas han sido asesinadas o heridas por las fuerzas de seguridad en los últimos tres días. Vídeos verificados por la BBC y relatos de testigos presenciales parecían mostrar que el gobierno estaba intensificando su respuesta. El fiscal general de Irán dijo que cualquiera que proteste será considerado un «enemigo de Dios», un delito que conlleva la pena de muerte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar a Irán con «gran dureza» si «empieza a matar gente». El presidente del parlamento iraní advirtió que, si Estados Unidos ataca a Irán, Israel y todas sus bases militares y marítimas en la región serían objetivos legítimos.

MAHSA / Imágenes de Oriente Medio / AFP vía Getty Images Manifestantes se reunieron en una calle de Teherán el viernes 9 de enero.

Estados Unidos ‘dispuesto a ayudar’

El sábado, Trump escribió en las redes sociales: «Irán mira hacia la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!». No dio más detalles, pero medios estadounidenses informaron que Trump había recibido información sobre las opciones para ataques militares en el país. The New York Times y el Wall Street Journal (WSJ) informaron que las reuniones informativas se habían llevado a cabo, y el WSJ las describió como «conversaciones preliminares». Un funcionario anónimo declaró al WSJ que no existía una «amenaza inminente» para Irán. El año pasado, Estados Unidos realizó ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes. Al amanecer del domingo en Irán, Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último sha (rey) de Irán , que vive en Estados Unidos y cuyo regreso han estado pidiendo los manifestantes, publicó un video en X. Su título decía: «Sus compatriotas de todo el mundo gritan con orgullo su voz… En particular, el presidente Trump, como líder del mundo libre, ha observado atentamente su indescriptible valentía y ha anunciado que está listo para ayudarlo». Añadió: “Sé que pronto estaré a vuestro lado”. Afirmó que la República Islámica se enfrentaba a una grave escasez de mercenarios y que muchas fuerzas armadas y de seguridad habían abandonado sus puestos de trabajo o desobedecido las órdenes de reprimir a la población. La BBC no pudo verificar estas afirmaciones. Pahlavi animó a la gente a seguir protestando el domingo por la noche, pero a permanecer en grupos o con multitudes y a no «poner en peligro sus vidas».

