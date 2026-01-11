Los manifestantes en Irán desafiaron la represión gubernamental el sábado por la noche y salieron a las calles a pesar de los informes que sugieren que cientos de personas han sido asesinadas o heridas por las fuerzas de seguridad en los últimos tres días.
Vídeos verificados por la BBC y relatos de testigos presenciales parecían mostrar que el gobierno estaba intensificando su respuesta.
El fiscal general de Irán dijo que cualquiera que proteste será considerado un «enemigo de Dios», un delito que conlleva la pena de muerte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar a Irán con «gran dureza» si «empieza a matar gente». El presidente del parlamento iraní advirtió que, si Estados Unidos ataca a Irán, Israel y todas sus bases militares y marítimas en la región serían objetivos legítimos.
Estados Unidos ‘dispuesto a ayudar’
El sábado, Trump escribió en las redes sociales: «Irán mira hacia la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!».
No dio más detalles, pero medios estadounidenses informaron que Trump había recibido información sobre las opciones para ataques militares en el país. The New York Times y el Wall Street Journal (WSJ) informaron que las reuniones informativas se habían llevado a cabo, y el WSJ las describió como «conversaciones preliminares». Un funcionario anónimo declaró al WSJ que no existía una «amenaza inminente» para Irán.
El año pasado, Estados Unidos realizó ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes.
Al amanecer del domingo en Irán, Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último sha (rey) de Irán , que vive en Estados Unidos y cuyo regreso han estado pidiendo los manifestantes, publicó un video en X.
Su título decía: «Sus compatriotas de todo el mundo gritan con orgullo su voz… En particular, el presidente Trump, como líder del mundo libre, ha observado atentamente su indescriptible valentía y ha anunciado que está listo para ayudarlo».
Añadió: “Sé que pronto estaré a vuestro lado”.
Afirmó que la República Islámica se enfrentaba a una grave escasez de mercenarios y que muchas fuerzas armadas y de seguridad habían abandonado sus puestos de trabajo o desobedecido las órdenes de reprimir a la población. La BBC no pudo verificar estas afirmaciones.
Pahlavi animó a la gente a seguir protestando el domingo por la noche, pero a permanecer en grupos o con multitudes y a no «poner en peligro sus vidas».
Amnistía Internacional dijo que estaba analizando «informes preocupantes de que las fuerzas de seguridad habían intensificado el uso ilegal de fuerza letal contra los manifestantes» desde el jueves.
La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, dijo que quienes se manifiestan contra el gobierno de Jamenei no deberían enfrentar «la amenaza de violencia o represalias».
Al menos 78 manifestantes y 38 agentes de seguridad han muerto en las últimas dos semanas, informó HRANA.
La BBC persa ha confirmado la identidad de las 26 personas asesinadas, incluidos seis niños.
Un trabajador de un hospital de Teherán describió «escenas muy horribles» y dijo que había tantos heridos que el personal no tenía tiempo de realizar RCP y que las morgues no tenían suficiente espacio para almacenar los cuerpos.
Dijeron que muchas personas murieron «tan pronto como llegaron a las camas de emergencia… disparos directos a la cabeza de los jóvenes, también al corazón. Muchos de ellos ni siquiera llegaron al hospital».
Las protestas han sido las más generalizadas desde el levantamiento de 2022 provocado por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurda que fue detenida por la policía moral por supuestamente no llevar correctamente su hijab.
Más de 550 personas fueron asesinadas y 20.000 detenidas por las fuerzas de seguridad durante varios meses, según grupos de derechos humanos.
Información adicional de Soroush Pakzad y Roja Assadi