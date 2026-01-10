El delantero tercera línea Alex Mann dice que ha «seguido adelante» desde que se encontró en el centro de intensa atención después de ser atacado por el segunda línea sudafricano Eben Etzebeth durante la campaña de otoño de Gales.

Etzebeth recibió una suspensión de 12 semanas en diciembre después de que un panel disciplinario independiente lo declarara culpable de hacerle un corte en el ojo a Mann en el minuto 79 de la victoria de los Springboks por 73-0 sobre Gales.

El dos veces campeón del mundo publicó después un vídeo del incidente, afirmando que sus acciones fueron una reacción al golpe que le hizo Mann y que el corte no fue intencional.

Mann, de 24 años, de Cardiff, fue absuelto de cualquier irregularidad en el incidente, que fue noticia en todo el mundo y provocó un gran furor en el mundo del rugby.

“He seguido adelante y estoy mirando hacia adelante”

«Eso ya es cosa del pasado», dijo. «Un poco de bolsos; todos pudieron ver lo que pasó. Ya lo superé y estoy deseando ver qué sigue».

Mann admitió que la magnitud de la atención que rodeó el incidente de Etzebeth fue intensa y que sus consecuencias dominaron los titulares y las redes sociales.

«Fue una locura», dijo. «Me enviaban cosas cada 30 segundos. Estaban por todas partes. Pero no le di ni un segundo, así son las cosas. Simplemente me dediqué a lo mío».

Añadió: «Obviamente es frustrante cuando se dicen cosas que no son ciertas. Pero sé la verdad, y era evidente. No hay mucho más que pueda decir al respecto».

El otoño también supuso un avance significativo en la carrera internacional de Mann. Se consolidó como defensa galés, disputando todos los partidos de Gales durante la campaña tras su irrupción en la escena internacional con su debut en el Seis Naciones de 2024.

La intención y el detalle son de otro nivel – van Zyl

Mann cree que sigue mejorando como jugador, tanto física como mentalmente, desde su gran avance.

«Ahora me siento mejor como jugador», dijo. «Físicamente me siento más fuerte y más cómodo, y siento que puedo tener más influencia en los partidos. Se trata simplemente de darlo todo en cada partido y prepararme lo mejor posible».

El entrenador del Cardiff, Corneil van Zyl, se mostró impresionado con el desarrollo de Mann y elogió su capacidad de entrenamiento y su atención a los detalles.

«La intención de Manny es de otro nivel y su atención al detalle es de otro nivel», dijo van Zyl. «Probablemente sea uno de los jugadores más fáciles de entrenar que he entrenado».

Después de un período festivo de pruebas en el United Rugby Championship, Cardiff vuelve su atención a Europa cuando reciba a Racing en la European Challenge Cup en el Arms Park el sábado.