El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, ha hablado con los medios de comunicación antes del partido de la Premier League del sábado contra el Aston Villa en Stamford Bridge (17:30 GMT).

Aquí están las líneas clave de su conferencia de prensa:

Maresca confirmó que tanto Estevao Willian como Liam Delap están en forma y disponibles para enfrentar al Villa el sábado.

Al preguntársele si el regreso de Delap se produjo antes de lo esperado, añadió: «No, no sabíamos exactamente cuánto tiempo estaría de baja. Pero está disponible para el sábado, al igual que Estevao, así que estoy muy contento por ambos».

Maresca cree que Cole Palmer está listo para jugar 90 minutos mientras continúa trabajando para alcanzar su mejor forma física: «Creo que está listo para jugar 90 minutos. La progresión para un jugador es de 45, una hora, 70 [minutos]. Ya jugó una hora contra el Everton . Jugó más de 70 contra el Newcastle , así que creo que la progresión está ahí».

Sobre el interés reportado esta semana en Antoine Semenyo del Bournemouth , quien ahora parece estar listo para unirse al Manchester City : «Estoy centrado en el Aston Villa. No en jugadores que pueden llegar e irse. Estoy enamorado del equipo que tenemos».

¿Cambiaría a Palmer por Morgan Rogers, el jugador del Villa que está en plena forma?: «No. Porque adoro a Cole y Cole es mi jugador».

Sobre el capitán Reece James: «Está creciendo en liderazgo y juega cada vez más minutos. Por eso estamos contentos, porque puede estar en forma y sano. Sabemos que puede estar aquí como líder. Es uno de los jugadores principales por diferentes razones. Es de nuestra casa, jugador de la cantera, y es el capitán. Cuando está en forma, es uno de los mejores jugadores que tenemos, sin duda. Para mí, es uno de nuestros jugadores principales».

Sobre el reto que plantea el Villa: «Será un partido muy difícil para nosotros y tendremos que dar lo mejor de nosotros porque el Aston Villa está jugando muy bien. Tienen una forma de jugar clara y están muy organizados, tanto con el balón como sin él. Están llenos de confianza en este momento, pero jugamos en casa e intentaremos sumar los tres puntos como siempre. Trabajaremos duro y seguiremos creciendo».