El veterano del cine independiente Mark Sayre lanzó The Forge durante la pandemia después de años de frustración como productor trabajando con distribuidores problemáticos que no lo mantenían informado e invertían poco en esfuerzos de marketing.

Desde Vashon Island, Washington, construyó la distribuidora boutique sobre un modelo de transparencia radical: brindando informes detallados de cada línea de producción y compartiendo abiertamente las cifras de ingresos con los cineastas, prácticas que, según él, son poco comunes en la distribución independiente.

«Entré en la distribución como creo que lo hacen muchos cineastas: con dolor», cuenta Sayre en la serie «Oficina con Vista» de TheWrap. «Como productor, licenciaba películas a distribuidores que apenas se comunicaban conmigo. Invertían poco o nada en marketing. Todas las películas se estrenaban discretamente, casi anónimamente. Y, por supuesto, si una película no se promociona, los únicos que ven el dinero son el distribuidor o los agentes de ventas. Los cineastas casi nunca ven un céntimo».

Cuando llegó la pandemia, Sayre llevaba casi dos décadas en Los Ángeles trabajando en distribución y producción. Comenzó su carrera en el área de distribución cinematográfica en Xenon Pictures a principios de la década de 2000, entonces la mayor distribuidora de programación alternativa urbana en español de Estados Unidos, antes de dedicarse a la producción, donde, según él, «comenzó su verdadera formación». La pandemia lo obligó a regresar a la isla de Vashon y le dio tiempo para replantearse todo el modelo de distribución.

«Cuando empezó la pandemia, me dio tiempo para detenerme y reflexionar sobre cuáles fueron estos fracasos e intentar diseñar un nuevo modelo de distribución y ventas con el que quisiera trabajar, basado en la transparencia, la colaboración y una alineación genuina entre el distribuidor y el cineasta», añadió.

The Forge estrenó el debut como directora de Kristen Stewart, «The Chronology of Water», el 9 de enero. La película ha recaudado 205.771 dólares en taquilla en tan solo 37 salas, según The Numbers . La película se estrenó mundialmente la primavera pasada en el Festival de Cine de Cannes y cuenta con un 89 % de certificación de frescura en Rotten Tomatoes .

«El próximo capítulo del cine independiente estará realmente definido por la honestidad», dice Sayre a TheWrap.

Empezaste como productor, luego convertiste The Forge en una empresa de ventas internacionales y ahora eres distribuidor norteamericano. ¿Cuál fue el momento en que decidiste dar ese salto?

La pandemia me obligó a reevaluar cuál consideraba yo un modelo eficaz. El problema más grave para mí era esta falta fundamental de colaboración. Licenciaba una película y la siguiente vez que tenía noticias de un distribuidor era cuando tenía que entregar un informe, si es que llegaba a tener noticias suyas. La idea de que el creador no tuviera una participación significativa en el estreno de su película me parecía totalmente errónea.

Mi intención original no era distribuir películas de otros. Era seguir produciendo, pero para tener un vehículo para estrenar películas que haría en el futuro y no depender de terceros. Lo que finalmente sucedió fue que empecé a conversar con mis contemporáneos sobre este modelo alternativo que estaba desarrollando, y me preguntaban: «¿Ayudarías a distribuir nuestro título o a las ventas de este proyecto?». Empezamos a tener cierto éxito con eso, y ahora es todo lo que hacemos.

Sus materiales de presentación enfatizan que The Forge es «de cineastas para cineastas». ¿Qué significa eso en la práctica?

Cuando adquirimos una película, no nos vemos como guardianes. Nos vemos como socios. La química y la sintonía son fundamentales. Queremos compartir una visión con los cineastas que podamos ejecutar juntos. Las películas independientes solo triunfan cuando todos reman en la misma dirección, estratégica, logística y creativamente.

La gran diferencia para nosotros es que realmente comercializamos las películas que adquirimos, incluso con recursos de boutique. No adquirimos nada en lo que no creamos. Si seleccionamos una película, es porque creemos que hay público para ella. Cada película tiene al menos un estreno limitado en cines. Contamos con apoyo de relaciones públicas, una estrategia de medios de pago, publicidad programática e impresa cuando se justifica. No lanzamos cualquier cosa sin más.

En cuanto a la contabilidad, operamos con la mayor transparencia posible. Ofrecemos informes detallados de partidas individuales. Incluimos los documentos subyacentes que recibimos. Recuperamos únicamente los gastos reales de terceros que pagamos directamente. No hay cargos ocultos, ya sean de marketing o de entrega. Nuestro sistema de cascada es muy simple: solo se trata de nuestra tarifa de distribución, nuestros costos reales, y el resto se destina a los cineastas.

Se acerca el debut como directora de Kristen Stewart, «La Cronología del Agua», y «Perro Negro» recibió nominaciones a los premios Independent Spirit. Llevas tres años como distribuidor. ¿Cómo compites con las empresas consolidadas por la atención de los premios y proyectos de prestigio?

«La Cronología del Agua» simboliza todo lo que queremos que La Forja represente. Es audaz, íntima, contundente, profundamente personal, pero también cinematográfica y accesible, de una manera que invita al público a participar en lugar de alejarlo. Kristen no lo abordó como un proyecto vanidoso ni como un debut premeditado. Lo dirigió con total convicción. Desde el momento en que vimos la película en Cannes, supimos que no era solo una película, era una declaración de intenciones, y eso era algo de lo que queríamos formar parte.

Lo que más nos emocionó fue que se encuentra en la intersección entre el arte y el valor de mercado. Es una película con un gran peso cultural, anclada en Kristen como cineasta e Imogen (Poots), quien ofrece lo que, en mi opinión, es sin duda la mejor interpretación de su carrera. Esta combinación nos permite construir una estrategia de estreno ambiciosa, pero con fundamento en la realidad.

Históricamente, nos hemos formado en el cine internacional de prestigio y en documentales, con películas como «Black Dog», «Suro» o «We Were Dangerous». Estas películas, que encontramos en Cannes, Sundance o South by Southwest, nos ayudaron a consolidar nuestro gusto y credibilidad a nivel mundial. Pero ahora también buscamos expandirnos al prestigioso cine nacional. «The Chronology of Water» destaca películas que aún conservan una sólida base artística, como el resto de nuestra programación, pero que también abren camino hacia el público local.

Netflix está adquiriendo Warner Bros., Paramount está intensificando sus estrenos en cines, Apple y Amazon están en el negocio cinematográfico. ¿Cómo se ve el panorama cinematográfico para una distribuidora boutique como The Forge? ¿Dónde ve a la compañía en cinco años?

Para la mayoría de los títulos que hemos adquirido, la publicidad en salas suele ser un producto de gancho a nivel independiente. Genera conciencia cultural, pero quizá no ingresos. Las participaciones limitadas a veces no compensan la inversión, pero hay que considerarlas parte del marketing.

Con «Chronology», tuvimos una semana de estreno bastante buena en Nueva York y Los Ángeles, con premios PTA de una semana completa de unos 13.500 dólares, lo cual, para mí, es muy respetable. Pero esto implica que es fundamental colaborar con los cineastas. Tenemos que estar presentes como distribuidores y como equipo de cineastas. Las sesiones de preguntas y respuestas son fundamentales, y conectar con el público es fundamental. Cada dólar cuenta para nosotros. Debemos invertirlo de forma estratégica, meditada e intencionada, y debemos trabajar juntos para asegurarnos de llegar al mayor público posible a pesar de estas limitaciones.

Has distribuido documentales musicales, dramas mexicanos, películas de autor chinas, historias de reformatorios maoríes y comedias de terror francesas. ¿Cuál es el tejido conectivo? ¿Cómo decides qué estrena The Forge?

Hasta ahora, la respuesta es sencilla: simplemente cosas que nos gustan y que queremos ver. En particular, cosas que queremos ver y que, de otro modo, quizá no tendríamos la oportunidad de ver.

Mi visión para The Forge es construir un distribuidor de prestigio moderno, que pueda competir con empresas como A24 y Neon, pero con un ADN ligeramente diferente. No pretendemos serlo todo para todos. Queremos ser conocidos por nuestra atención, buen gusto, transparencia y relaciones a largo plazo.

Creo que se está creando un verdadero vacío en el mercado, ya que algunas grandes productoras independientes se ven obligadas a adoptar estrategias más comerciales, impulsadas por los éxitos de taquilla. Si el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. se concreta, dejará a los cineastas con voces únicas en busca de socios que realmente luchen por su trabajo. Espero que podamos seguir aprovechando ese espacio.

Esa vieja mitología de que todo gran cine independiente triunfará por arte de magia ya no es cierta. Los cineastas merecen conversaciones lúcidas sobre qué es posible, qué no lo es y qué concesiones están haciendo.

Al mismo tiempo, no quiero ser pesimista. Soy profundamente optimista. Algunas de las películas más extraordinarias se están haciendo hoy en día, y muchas provienen de fuera de los centros de poder tradicionales. Muchas no son inglesas, sino títulos de cine mundial. Si el cine independiente quiere sobrevivir, tenemos que construir ecosistemas sostenibles en torno a estas películas, no solo celebrarlas en festivales y luego abandonarlas. Eso significa crear una nueva infraestructura que apoye ese trabajo mucho después del estreno.

La responsabilidad última también recae en el público. Los distribuidores deben esforzarse más para que estas películas sean visibles y accesibles, y eso es lo que intentamos hacer. Pero el público también debe encontrar un punto medio. Si la gente no acude, el sistema no va a cambiar. Salvar el cine independiente debe ser una responsabilidad compartida.