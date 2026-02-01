EXCLUSIVA: Mary Stuart Masterson ( Five Nights at Freddy ‘s) ha firmado para un papel en Sunny , el thriller de mafia de la cineasta noruega Eva Sørhaug.

No se ha dicho nada sobre el papel que interpretará Masterson. Como informamos en exclusiva, la película está protagonizada por Angelina Jolie y también contará con la participación de Charlie Plummer, Jason Schmidt y Cliff «Method Man» Smith.

Proveniente de Gramercy Park Media, A Higher Standard y Nickel City Pictures, Sunny sigue a una gánster que lucha por proteger a sus hijos, y a sí misma, de un narcotraficante abusivo. Pero cuando ocurre un suceso devastador, solo tiene unas horas para planear su escape definitivo.

La película está escrita por William Day Frank, quien concibió la historia junto con Sørhaug. Nathan Klingher, de Gramercy Park Media, produce junto a Jolie, Mark Fasano, de Nickel City Pictures, y Jeffrey Greenstein, de A Higher Standard, en asociación con Choice Films. Sørhaug es el productor ejecutivo. A Higher Standard gestiona las ventas internacionales, mientras que WME Independent corepresenta las ventas nacionales.

Conocida por papeles en películas clásicas como Some Kind of Wonderful , Fried Green Tomatoes y Benny & Joon , Masterson ha sido vista recientemente junto a Josh Hutcherson en el éxito de Universal/Blumhouse Five Nights at Freddy’s , basado en el videojuego del mismo nombre, que recaudó más de $291 millones en todo el mundo. También se la puede ver en el largometraje dirigido por Rod Lurie The Senior junto a Michael Chiklis, Brandon Flynn y Rob Corddry y liderando la película independiente Borrowed Time junto a Diane Ladd. En televisión, los créditos recientes de Masterson incluyen For Life de ABC y Blindspot de NBC . Está representada por Paradigm y Untitled Entertainment.