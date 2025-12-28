Más de 1.000 vuelos han sido cancelados o retrasados ​​en las regiones del noreste y de los Grandes Lagos de EE. UU. debido a la nieve, mientras millones de personas intentan viajar durante el período de mayor actividad entre Navidad y Año Nuevo.

Hasta el sábado por la mañana, la ciudad de Nueva York había recibido poco menos de 3 pulgadas de nieve, aproximadamente la mitad de lo que algunos pronósticos habían pronosticado.

Al menos 1.500 vuelos fueron cancelados desde el viernes por la noche hasta el sábado, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia publicaron advertencias de nieve en las redes sociales el viernes, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones peligrosas para la navegación desde los Grandes Lagos hasta el norte del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra, con la posibilidad de daños a los árboles y cortes de electricidad. Los meteorólogos indicaron que se espera que la tormenta se debilite a lo largo del sábado.

Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en más de la mitad del estado. La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, declaró el estado de emergencia en todo el estado debido a una severa tormenta invernal que causó condiciones climáticas peligrosas, como fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada.

Añadió: «Esta tormenta causará condiciones peligrosas en las carreteras y afectará los viajes durante las vacaciones. Instamos a los viajeros a evitar viajar durante la tormenta y a permitir que los equipos de rescate atiendan las carreteras. Los conductores deben planificar sus viajes en consecuencia, estar atentos a las condiciones y los cierres de carreteras, y seguir todos los protocolos de seguridad».