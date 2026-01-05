Bandas armadas atacaron una aldea en un estado del centro-norte de Nigeria donde cientos de escolares fueron secuestrados a finales del año pasado, matando a más de 30 personas y secuestrando a varias más, dijo la policía el domingo.

Conocidos localmente como «bandidos», las bandas invadieron la aldea de Kasuwan Daji en el distrito de Kabe del estado de Níger y prendieron fuego a un mercado, antes de saquear las tiendas en busca de alimentos.

«Más de 30 víctimas perdieron la vida durante el ataque, algunas personas también fueron secuestradas», dijo durante la redada del sábado Wasiu Abiodun, portavoz de la policía de Níger.

Varias imágenes y vídeos vistos por AFP muestran que algunas de las víctimas tenían las manos atadas a la espalda antes de ser asesinadas.

Las bandas perpetran periódicamente secuestros masivos para pedir rescate y saquean aldeas en zonas del noroeste y centro-norte de Nigeria.

El estado de Níger ha sido uno de los más afectados en los últimos meses.

En noviembre, bandas armadas secuestraron a más de 250 estudiantes y personal de una escuela católica del estado.

Las autoridades anunciaron su liberación en dos grupos semanas después sin decir si se había pagado un rescate.

El ataque tuvo lugar a menos de 20 kilómetros (12 millas) de la aldea de Papiri, donde estudiantes y profesores fueron secuestrados de su escuela. La iglesia católica de la zona cifró el número de muertos en más de 40, una cifra mucho mayor que la proporcionada por la policía.

«Los informes indican que los bandidos operaron durante horas sin presencia de seguridad», dijo la Iglesia Católica en Kontagora en su página de Facebook.

El sistema de seguridad de Nigeria se encuentra bajo presión debido a los desafíos de seguridad existentes en diferentes partes del país.

El país más poblado de África enfrenta múltiples conflictos (vinculados a una insurgencia yihadista de larga data, bandidos, violencia entre agricultores y pastores o separatistas del sudeste) que matan tanto a cristianos como a musulmanes.

En la víspera de Navidad, un presunto atacante suicida mató al menos a cinco personas en un ataque a una mezquita en el estado nororiental de Borno.

Washington ha criticado en los últimos meses el fracaso del país a la hora de frenar la violencia que el presidente Donald Trump insiste que equivale a «persecución» de los cristianos, un enfoque utilizado desde hace tiempo por la derecha religiosa estadounidense.

A pesar de que el gobierno nigeriano y analistas independientes rechazaron las acusaciones, Estados Unidos lanzó ataques aéreos sorpresivos el día de Navidad contra militantes vinculados al grupo Estado Islámico.

Abuja dijo que aprobó los ataques.

En diciembre, el presidente Bola Tinubu prometió una renovación de la seguridad nacional cuando presentó el presupuesto del gobierno para 2026 a la asamblea nacional, asignando la mayor parte del gasto a defensa, días después de nombrar a un nuevo ministro de Defensa.