Vitor Matos afirma que el Swansea City debe ofrecer una actuación estelar si quiere mantener su buen rendimiento en casa cuando se enfrente al Coventry City el sábado (17:15 GMT).

Los Sky Blues, que aventajan en siete puntos al segundo clasificado, llegan a Gales con la intención de dar un paso más hacia el ascenso a la Premier League.

El equipo de Frank Lampard también buscará reaccionar tras ver truncada su racha de seis victorias consecutivas al ser derrotado en casa por el Southampton el pasado fin de semana.

Mientras tanto, el Swansea, que ocupa la mitad de la tabla, espera prolongar su racha de 10 partidos invicto en liga en su propio estadio, al enfrentarse a un Coventry que, según Matos, lidera merecidamente el Championship.

«El Coventry es un muy buen equipo, con muchas virtudes, velocidad en las bandas, buenos rematadores en el ataque, buenos jugadores en el centro del campo, organizado tanto en ataque como en defensa», dijo el entrenador del Swansea.

«Necesitamos un juego con carácter, un juego con personalidad, un juego en el que queramos imponer nuestra forma de jugar y en el que necesitemos tener, digamos, en los momentos no tan buenos del partido, la mentalidad adecuada.»

«[Tenemos que] sobrevivir en ese momento, sin perder la organización, sin perder la concentración y luego intentar hacerles daño porque de eso se tratará.»

El Coventry venció al Swansea por la mínima el 26 de diciembre, antes de sufrir su peor racha de una temporada en general impresionante en enero.

Pero respondieron consiguiendo 19 puntos de 21 posibles antes de sufrir su primera derrota desde el 31 de enero contra los Saints.

«Es un equipo que merece estar en la posición en la que está», añadió Matos.

«Estaremos allí para competir y para demostrar que son el tipo de equipo con el que queremos competir, y para mostrar la mejor versión de nosotros mismos.»