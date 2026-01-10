Por primera vez en años, Amy se siente libre. Un mes después de que entró en vigor la prohibición del uso de redes sociales para adolescentes en Australia, ella dice que está «desconectada de mi teléfono» y su rutina diaria ha cambiado. La joven de 14 años sintió por primera vez los dolores de la adicción en línea en los días posteriores a que comenzó la prohibición. «Sabía que aún no podía acceder a Snapchat; sin embargo, por instinto, aun así abrí la aplicación por la mañana», escribió el segundo día de la prohibición en un diario que mantuvo durante la primera semana posterior. Al cuarto día de la prohibición, cuando diez plataformas, incluidas Facebook, Instagram y TikTok, dejaron de estar disponibles para miles de niños australianos de 16 años o menos, ella había comenzado a cuestionar el atractivo magnético de Snapchat. «Si bien es triste no poder enviarles snaps a mis amigos, aún puedo enviarles mensajes de texto en otras plataformas y, honestamente, me siento un poco libre sabiendo que ya no tengo que preocuparme por hacer mis streaks», escribió Amy. Las rachas, una función de Snapchat considerada por algunos como altamente adictiva, requieren que dos personas se envíen un «snap» (una foto o un video) todos los días para mantener su «racha», que puede durar días, meses o incluso años. Al sexto día, el atractivo de Snapchat (que descargó por primera vez cuando tenía 12 años y revisaba varias veces al día) estaba desvaneciéndose rápidamente para Amy. «Solía ​​​​llamar a mis amigos por Snapchat después de la escuela, pero como ya no puedo, salí a correr», escribió. Un mes después, sus hábitos son marcadamente diferentes. «Antes, era parte de mi rutina abrir Snapchat», le dice la adolescente de Sydney a la BBC. «Abrir Snapchat solía llevarme a Instagram y luego a TikTok, lo que a veces me hacía perder la noción del tiempo tras ser absorbido por el algoritmo… Ahora uso menos el teléfono y lo uso principalmente cuando realmente necesito hacer algo».

«Realmente no ha cambiado nada»

La experiencia de Amy probablemente le pondrá una sonrisa en el rostro al Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, quien antes de la prohibición pidió a los niños que abandonaran sus hábitos en las redes sociales. El gobierno ha citado el acoso en línea y la protección de los jóvenes frente a depredadores en línea y contenido dañino como algunas de las razones de la prohibición. Desde el 10 de diciembre, las empresas tecnológicas corren el riesgo de recibir multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses, 25 millones de libras esterlinas) si no toman «medidas razonables» para expulsar a los menores de 16 años de sus plataformas. Pero las esperanzas de Albanese de que la prohibición marcaría el comienzo de una nueva generación de niños amantes de los deportes, lectores de libros y músicos pueden haber fracasado para muchos. Aahil, de 13 años, no ha leído más libros, no ha practicado más deportes ni ha comenzado a aprender a tocar un instrumento. En lugar de eso, pasa aproximadamente dos horas y media en varias plataformas de redes sociales todos los días, lo mismo que antes de que comenzara la prohibición. Todavía tiene sus cuentas de YouTube y Snapchat (ambas usan cumpleaños falsos) y pasa la mayor parte de su tiempo en la plataforma de juegos Roblox y Discord, una plataforma de mensajería popular entre los jugadores, ninguna de las cuales está prohibida. «Realmente no ha cambiado nada», dice Aahil, ya que la mayoría de sus amigos todavía tienen cuentas activas en las redes sociales. Pero su madre Mau ha notado un cambio.

Suministrado Aahil, de 13 años, pasa más de dos horas al día en las redes sociales, principalmente jugando.

«Está de más mal humor», dice, y añade que pasa más tiempo jugando videojuegos que antes. «Cuando estaba en las redes sociales, era más sociable… más comunicativo con nosotros», dice Mau, aunque, añade, su mal humor también puede deberse simplemente a la «adolescencia». La psicóloga del consumo Christina Anthony dice que los cambios de humor podrían deberse a los efectos a corto plazo de la prohibición sobre la regulación de las emociones. «Para muchos adolescentes, las redes sociales no son sólo entretenimiento: son una herramienta para controlar el aburrimiento, el estrés y la ansiedad social, y para buscar tranquilidad o conexión», afirma. Cuando se interrumpe el acceso, algunos jóvenes pueden experimentar inicialmente irritabilidad, inquietud o una sensación de desconexión social… no porque la plataforma en sí sea esencial, sino porque se ha eliminado un mecanismo de afrontamiento familiar. Con el tiempo, los jóvenes pueden adoptar nuevas estrategias de afrontamiento, como hablar con adultos de confianza, añade.

Snapchat ya no está, WhatsApp ya no está

En otro hogar de Sydney, la prohibición ha tenido poco impacto. «Mi uso de las redes sociales es el mismo que antes de la prohibición porque creé nuevas cuentas tanto para TikTok como para Instagram con edades superiores a 16 años», dice Lulu, de 15 años. La nueva ley la ha influenciado de otras maneras. «Estoy leyendo un poco más porque no quiero estar tanto en las redes sociales». Pero no pasa más tiempo al aire libre ni tampoco está haciendo planes para encontrarse con amigos cara a cara. En cambio, Lulu, junto con Amy y Aahil, comenzaron a usar más WhatsApp y Messenger de Facebook (ninguno de los cuales está prohibido) porque no podían comunicarse con amigos que habían perdido el acceso a sus cuentas de redes sociales. Esto, dice Anthony, llega al corazón de por qué las redes sociales son divertidas y atractivas en primer lugar: son sociales. «El placer no proviene solo de desplazarse, sino de la atención compartida», dice, «sabiendo que los amigos ven las mismas publicaciones, reaccionan a ellas y participan en las mismas conversaciones». Cuando ese «impulso emocional» se desvanece, la plataforma comienza a sentirse «extrañamente antisocial». «Es por eso que algunos jóvenes se desvinculan incluso si técnicamente aún tienen acceso… sin la presencia de sus compañeros, tanto la retroalimentación social como el bienestar emocional disminuyen drásticamente».

Los niños acuden en masa a las aplicaciones a medida que se instala el FOMO