BYD, que recientemente superó a Tesla como el principal proveedor de automóviles eléctricos del mundo, está entrando en el negocio de contenidos con Mediawan, el galardonado estudio europeo detrás de «Adolescence», «F1: The Movie» y «Miraculous».

No se revelaron los detalles financieros del acuerdo, pero se cree que se trata de una importante inversión en efectivo de BYD de China en Mediawan, cuya cartera abarca más de 80 empresas, incluidas Plan B, See-Saw Films y una participación en LuckyChap.

Ambas compañías presentaron el acuerdo como una colaboración estratégica sin precedentes para apoyar la creatividad europea e internacional, impulsada por valores compartidos de innovación, sostenibilidad y apertura global. También están interesadas en impulsar el talento emergente. Por ello, lanzan el premio «Build Your Dreams», que premia a los mejores talentos creativos y jóvenes emergentes de los próximos tres años. El evento, que se celebrará durante el Festival de Cine de Cannes, otorgará una beca de 50.000 € al ganador del premio.

Mediawan también colaborará con BYD en la creación de contenido de diversas maneras, desde la integración de la marca en títulos seleccionados de las producciones del Grupo Mediawan hasta la inclusión de vehículos BYD en próximos proyectos emblemáticos, como la recientemente anunciada película «Miraculous». Mediawan también producirá formatos originales inspirados en la marca BYD.

Esta alianza con Mediawan marca un nuevo capítulo en la misión de BYD de conectar la innovación con la inspiración. En BYD, creemos que la tecnología y la creatividad comparten un mismo propósito: imaginar un mundo mejor. Al unir fuerzas con uno de los estudios más visionarios de Europa, no solo apoyamos las artes, sino que empoderamos a la próxima generación de narradores para que sueñen más allá de los límites y compartan historias significativas que conmuevan al mundo», afirmó Stella Li, vicepresidenta de BYD.

Por su parte, Pierre-Antoine Capton, director general de Mediawan, afirmó: «Esta asociación con BYD refleja a la perfección nuestras ambiciones: promover la excelencia creativa y el crecimiento global, especialmente mediante la creación de alianzas estratégicas que combinen creatividad, innovación y visión internacional».

Capton, quien formó parte del ranking de los 120 ejecutivos más poderosos del mundo de Variety y cofundó Mediawan en 2015 con Xavier Niel y Mathieu Pigasse, argumentó que «en el panorama actual, donde la demanda de contenido está en auge en todas las plataformas, involucrar cada vez más a las marcas como socios en nuestras producciones se está volviendo esencial, ya que nos permite innovar a escala e invertir en proyectos ambiciosos tanto a nivel local como internacional».

La alianza financiera y creativa con BYD ilustra una tendencia creciente de las marcas de consumo que invierten en el sector del cine y la televisión para fortalecer su presencia global en la cultura pop. Para empresas como Mediawan, que aspiran a producir películas y series de televisión de alta gama y se enfrentan a la escasez de recursos de los canales tradicionales, contar con un socio como BYD representa una vía lucrativa y abre nuevas perspectivas.

Mediawan, cuya producción incluye más de 400 títulos producidos cada año entre dramas, sin guion, documentales, cine y contenido original animado, está lanzando grandes éxitos, entre ellos «F1» de Plan B, la serie ganadora de varios premios Emmy «Adolescence», «Slow Horses» de See-Saw Films, «Miraculous» de Jeremy Zag y la popular serie «Call My Agent!».