Una médica de cabecera fue suspendida por falsificar citas con pacientes que no necesitaba ver para poder recoger a sus hijos después del colegio.

Un viernes de julio de 2024, la Dra. Helen Eisenhauer, que trabaja en el Centro Médico Stenhouse en Arnold, Nottinghamshire, desde 2018, reservó citas en persona para dos pacientes con los que ya había hablado por teléfono, según escuchó un tribunal.

Cuando se encontraron «anomalías» en las notas de uno de los pacientes, la Dra. Eisenhauer fue investigada y más tarde se refirió al Consejo Médico General para admitir las acusaciones.

El tribunal determinó que había cometido una falta grave al «anteponer sus propios intereses a los de sus pacientes» y la suspendió durante cinco meses.

La Dra. Eisenhauer debía finalizar su turno a las 16:45 BST el 17 de junio de 2024 y tenía que recoger a sus hijos a las 18:00.

El tribunal, celebrado en diciembre , escuchó que ella estaba «preocupada por lo que podría reservarse», por lo que puso los nombres de dos pacientes que ya había consultado por teléfono ese día.

‘Señal clara’

Cuando la práctica la interrogó por primera vez sobre esto, ella no aceptó que había sido deshonesta.

Pero ella le dijo al tribunal que ahora aceptaba que había sido deshonesta y dijo que no había estado durmiendo bien en ese momento debido a sus responsabilidades como madre.

La Dra. Eisenhauer dijo que si la suspendían, tendría un impacto negativo en la práctica y sus pacientes, así como en su familia.