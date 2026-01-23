Judd Apatow y Michael Bonfiglio han realizado un documental de dos partes y cuatro horas sobre un ídolo de la comedia, «Mel Brooks: ¡El Hombre de 99 Años!», que se estrena el jueves en HBO y HBO Max. Sigue a «Los Diarios Zen de Garry Shandling» de Apatow y «El Sueño Americano de George Carlin», también dirigidos con Bonfiglio, en una creciente colección de biografías cómicas; una película sobre Norm Macdonald está en desarrollo.

Es una narración básicamente cronológica de la vida y obra de un hombre que contribuyó a dar forma a la comedia de los años 50, 60 y 70, y que influyó en los 80, 90 y posteriores. Quizás no habría «Airplane!» ni «Austin Powers» sin la huella que abrieron «Blazing Saddles» y «El jovencito Frankenstein». Cuando le conté a mi amigo Jack, de 33 años, que se avecinaba una secuela de «Spaceballs» , coprotagonizada y coescrita por Brooks, se emocionó muchísimo.

También es una historia de amor, o varias: la de Brooks y su segunda esposa, Anne Bancroft; la de Brooks y su mejor amigo y compañero de dúo, Carl Reiner ; la del amor del público por la obra y el amor entre los personajes, que quizá no siempre sea obvio, pero que para Brooks es evidente. («Es un hombre cariñoso. Con él, se trata del amor», dice Richard Pryor, uno de los guionistas de «Blazing Saddles»). El documental tiene una sutil dulzura que puede resultar muy conmovedora, sobre todo si la obra también significa algo para ti. Crecí con el sonido judío neoyorquino de Brooks como el Hombre de 2000 Años y la banda sonora de «Los Productores», que incluía amplios diálogos; conozco sus inflexiones como si uno interiorizara cada elemento de una canción popular. Para mí, es música.

También me reí mucho, incluso con fragmentos de películas con las que tal vez no me hubiera reído antes, lo que hace que volver a verlas parezca inevitable.

Después de que Brooks se formara como artista en las montañas Catskill de adolescente y sirviera en la Segunda Guerra Mundial, Sid Caesar contrató al joven comediante con su propio dinero para escribir para «Your Show of Shows». Allí se unió a una pandilla de genios judíos de la comedia, liderada por Mel Tolkin (nacido en un shtetl cerca de Odessa, Ucrania), que incluía a Neil Simon, Norman Lear, Larry Gelbart, Lucille Kallen y Selma Diamond, con la colaboración de su coprotagonista Reiner. Woody Allen se unió al equipo para «The Sid Caesar Show» y «Caesar’s Hour».

Cuando Brooks no logró convencer a Caesar de que dejara la televisión y trabajara en películas con él, ya que consideraba que este era el medio más duradero, decidió emprender su propio camino, reduciendo sus ingresos de 5.000 dólares a 85 dólares semanales. Incluso cuando le iba bien, sus ambiciones eran inseparables de la ansiedad, y no fue hasta «¡Superagente 86!», la comedia de 1965 que creó con Buck Henry, que su fortuna dio un giro. Le siguió «Los productores», que inicialmente no fue un gran éxito de taquilla ni de crítica; las críticas negativas se muestran aquí. (En «Historia del mundo, parte I», un crítico cavernícola orinaba sobre arte rupestre). Pero le valió a Brooks un Óscar al mejor guion y marcó un antes y un después.

«Blazing Saddles», un western sobre racismo con pedos, siguió a «Las doce sillas», una comedia seria y poco apreciada, una anomalía tonal en su canon. Un éxito rotundo («Fuimos a ver esa película como si fuera un concierto», recuerda Peter Farrelly, director de «Dos tontos muy tontos»), «Blazing Saddles» codificó el estilo brooksiano, mezclando humor ingenioso, humor vulgar, humor surrealista, metahumor, sátira, gags visuales, payasadas y una desfachatez despreocupada que olía a libertad. «El joven Frankenstein», otro gran éxito, le siguió, seguida de otras parodias del género: «Película muda», «Máxima ansiedad», «Historia del mundo», con su enorme número de producción basado en la Inquisición española, «Spaceballs», «Robin Hood: Hombres en mallas», «Drácula: Muerto y encantado». Y luego, después de un tiempo, llegaron las adaptaciones musicales de Broadway de «Los productores» (que ganó un récord de 12 premios Tony y se convirtió en una película a su vez) y «El joven Frankenstein», con bandas sonoras escritas por Brooks.

Una de las ventajas de hablar con Brooks es que le gusta hablar, y es inteligente y divertido cuando lo hace. (Entrevistador: «Perdiste a tu padre muy joven». Brooks: «No, no. Mi padre murió»). El productor de «Your Show of Shows», Max Liebman, lo llamó «una interrupción humana», y Gelbart observa: «Mel pensó que cuando el médico que lo trajo al mundo le dio una bofetada en el trasero, eso era un aplauso, y no ha parado de actuar desde entonces».

«¡El hombre de 99 años!» complementa las nuevas entrevistas en casa de Apatow con décadas de apariciones en programas de entrevistas y mesas redondas, que los directores podrían alternar para construir una versión fragmentada de una sola anécdota —el tan mencionado «Cary Grant» nunca pasa de moda— y ofrecer una imagen de Brooks a través del tiempo. El tiempo, inevitablemente, es un tema central en una película como esta, y aunque la mortalidad no está específicamente en el tema, muchas personas que aparecen aquí ya no están vivas: no solo los compañeros de Brooks, que ya no están, y Bancroft, quien falleció en 2005, sino también David Lynch , a quien Brooks contrató para dirigir «El hombre elefante», y Rob Reiner , quien cuenta una anécdota divertida sobre su encuentro de niño.

Brooks es franco sobre los momentos más bajos de su vida y carrera. Cuando conoció a su futura segunda esposa en 1961 —o mejor dicho, gritó «¡Anne Bancroft! ¡Soy Mel Brooks!» desde el teatro donde la vio ensayando para una transmisión de televisión, y luego la siguió durante días— estaba completamente arruinado. (Ella pagaba la cena cuando salían, pero le daba el dinero para proteger su ego). «Me enamoré de él al instante», dijo Bancroft, «porque se parecía a mi padre y actuaba como mi madre».

Como se ve aquí, su relación es una delicia, sobre todo porque parecen encantados el uno con el otro. Aunque Brooks se considera gracioso, mientras que Bancroft fue una gran belleza toda su vida, formaban una pareja encantadora; las fotografías son maravillosas. En algunas apariciones televisivas, improvisan en «For Me and My Gal» y cantan «Sweet Georgia Brown» en polaco (como en la nueva versión de «To Be or Not To Be» que coprotagonizaron). Lucen de maravilla en un episodio meta de «Curb Your Enthusiasm», que evoca la trama de «Los Productores», donde Larry David sustituye a Max Bialystock para cerrar el programa.

Entre los recién entrevistados se incluyen Adam Sandler, Ben Stiller, Jerry Seinfeld, Sarah Silverman, Amy Schumer, Nick Kroll, Patton Oswalt, Dave Chappelle (que tenía 19 años cuando Brooks lo eligió para «Robin Hood»), Cary Elwes (haciendo una imitación genial de Brooks), Conan O’Brien, Josh Gad, Robert Townsend, Jerry y David Zucker, Barry Levinson, Matthew Broderick, Nathan Lane, los cuatro hijos de Brooks y su nieta Samantha.

Se habla del judaísmo («No hay nadie de nuestra edad o mayor que no tuviera el orgullo de que Mel fuera judío», le dice Sandler a Apatow), de lo apropiado de los chistes sobre Hitler («La comedia destruye la dignidad del enemigo») y de los usos del humor: «Sostengo seriamente que no hay nada que no sea tema de comedia», dice Brooks, «porque la comedia es un arma política sensacional y a veces espectacular».

«Siento que estoy haciendo un gran servicio a la humanidad al acercar ideas importantes en forma de gran arte al público», dice sobre su estudio, Brooksfilms (que, además de «El hombre elefante», produjo «La mosca» de David Cronenberg, la película biográfica de Frances Farmer «Frances» y «Mi año favorito», inspirada en César). «Y a cambio, lo único que quiero es mucho dinero». Pero también vive para «el momento en que el público abandone su dignidad y su amor propio» y se ría.

«Les das un poco de dulzura», dice, «y la recibes a cambio».