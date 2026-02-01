EXCLUSIVO: Melissa George ha firmado con Conway van Gelder Grant (CVGG).
La estrella australiana nominada al Globo de Oro estará representada por John Grant y Kat Oliver en CVGG. Continúa siendo representada globalmente por Inspire Entertainment, Sue Muggleton en Cameron’s Management y Mitch Smelkinson en Goodman, Genow, Shenkman, Smelkinson & Christopher.
Tras comenzar su carrera en la telenovela australiana Home and Away, George es quizás más conocida por interpretar a Laura en In Treatment de HBO, papel que le valió una nominación al Globo de Oro. La versión estadounidense de la serie israelí seguía las sesiones de un psicoterapeuta con sus pacientes, además de su propia terapia semanal.
Otros papeles de George incluyen Mosquito Coast de Apple TV , The Eddy de Netflix y The First de Hulu . En Australia, ganó un Premio Logie por The Slap de ABC , papel que repitió en la adaptación de NBC de 2015 en Estados Unidos.
Los créditos cinematográficos incluyen Peaceful, The Limey y The Amityville Horror.
CVGG, con sede en Londres, representa a clientes como Benedict Cumberbatch, Helena Bonham Carter y Jonathan Bailey.