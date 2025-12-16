Un influencer de fitness con alrededor de medio millón de seguidores en las redes sociales dijo que se sintió motivado a cambiar su vida después de ver una foto de Bilbo Baggins en la trilogía de El Hobbit.

Jason Smith, de Horsham, West Sussex, dijo que antes de comenzar su viaje hacia el fitness, pasó gran parte de sus 40 años «sintiendo que la vida se me estaba escapando».

«Tenía sobrepeso, estaba cansado todo el tiempo, estresado y deprimido», dijo.

El hombre de 56 años dijo que las «presiones de la mediana edad» lo llevaron a adoptar hábitos poco saludables y un sentimiento de negación.

Pero cuando cumplió 50 años, dijo que decidió hacer algo por su salud y su estado físico.

El Sr. Smith dijo a BBC Radio Sussex que estaba navegando por las redes sociales y se encontró con una publicación en la que aparecía Martin Freeman, quien interpretó a Bilbo Baggins.

Un hombre con un jersey azul aciano y una camisa blanca. Lleva un reloj plateado y…

Este era el Sr. Smith antes de su transformación. Dijo que había pasado gran parte de sus 40 años «sintiendo que la vida se le escapaba».

«Era una foto de él corriendo por La Comarca con una gran sonrisa radiante en su rostro, y allí estaba la frase: ‘Me voy a vivir una aventura'», dijo.

«Me detuvo en seco. Entonces pensé: ‘Así es como quiero sentirme'».

El señor Smith dijo que la imagen lo inspiró a «entrar en acción».

«Esa foto me dio un objetivo. Saqué unas zapatillas viejas y salí a correr, aunque se convirtió más en un paseo porque no estaba en forma», añadió.

Un hombre con una camiseta deportiva morada y pantalones cortos azul marino. Lleva zapatillas deportivas azul brillante. Corre una carrera con muchos espectadores a los lados.

Jason Smith fundó Fit In Midlife durante el confinamiento

Después de perder 25 kg (55 libras), dijo que estaba «en una misión» para ayudar a otras personas de mediana edad a comenzar y mantener su propia salud y estado físico.

El Sr. Smith fundó Fit in Midlife durante el confinamiento y trabaja como entrenador personal y asesor nutricional.

Entrena y capacita a clientes en todo el mundo y ha acumulado 271.000 seguidores en Instagram, 115.000 seguidores en TikTok, 56.000 seguidores en Facebook y 47.200 en Threads.

«No esperaba que el número de seguidores en las redes sociales aumentara a tal nivel», dijo Smith.

«Pero es un testimonio para las personas que quieren mejorar sus vidas en la fase de la mediana edad».

Agregó: «Una vez que te das cuenta de que los trolls solo intentan molestarte, se vuelve fácil ignorarlos.

«Mi misión es conseguir que más personas mejoren su estado físico, se sientan bien de nuevo y se vean con buenos ojos».