La semana pasada, al acercarse la puesta de sol en Lakemba, un suburbio al suroeste de Sídney, la calle frente a la mezquita Imam Ali bin Abi Taleb se llenó de miles de personas, la mayoría de las cuales encontraron un asiento en una de las muchas mesas plegables cubiertas con manteles blancos.
Las mesas estaban divididas en secciones, marcadas con estaciones de buffet etiquetadas como «mujeres» y «hombres», y al atardecer las familias sacaban cajas de dátiles para romper el ayuno, ofreciéndolas a los vecinos y otros invitados.
A pesar del ambiente familiar del evento, un remolque de vigilancia policial estacionado en la calle, equipado con cámaras de 360 grados en postes altos, reflejaba los temores de la comunidad. Tras recibir varias amenazas, los líderes comunitarios solicitaron mayor presencia policial durante todo el Ramadán y contrataron seguridad privada.
«Estamos atravesando momentos muy difíciles para la comunidad musulmana y para Australia en general», dijo Gamel Kheir, secretario de la Asociación Musulmana Libanesa, quien organizó el Iftar comunitario.
«Si alguna vez ha habido necesidad de que las comunidades se unan y compartan una comida, diría que este año es más importante que nunca.»
La islamofobia está en aumento en Australia. Según el Registro Australiano de Islamofobia, las amenazas contra los musulmanes solían promediar alrededor de 2,5 casos por semana. Sin embargo, desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, los incidentes reportados han aumentado un 636 %.
Al mismo tiempo, el Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos señala que los incidentes antisemitas son casi cinco veces superiores a los que se registraban antes de los atentados del 7 de octubre.
La masacre de Bondi Beach del año pasado ha exacerbado aún más el miedo y el odio. El ataque, perpetrado por dos hombres armados en diciembre durante una celebración pública de Hanukkah en Australia, fue profundamente traumático para el país y su comunidad judía. Algunos judíos afirmaron que un incidente de esta índole era previsible en medio de una creciente ola de antisemitismo.
Mientras tanto, tras la masacre —que según la policía fue «motivada por la ideología del estado islámico»— los incidentes de islamofobia denunciados aumentaron un 201%.
Según el Registro Australiano de Islamofobia, actualmente se registran un promedio de 18 casos por semana.
«Deberíamos estar alarmados y muy preocupados; esto es solo la punta del iceberg», dijo Nora Amath, directora ejecutiva del Registro de Islamofobia de Australia.
«Estas cifras no reflejan la realidad del problema: hay muchísimas personas que no denuncian por diversos motivos.»
El viernes quedaron patentes los sentimientos de frustración y abandono entre la comunidad musulmana de Australia, cuando el primer ministro Anthony Albanese y el ministro del Interior, Tony Burke, acudieron a la mezquita de Lakemba para conmemorar el final del Ramadán.
Los políticos fueron increpados, abucheados y acusados de apoyar un genocidio por algunos fieles, mientras Kheir leía una declaración sobre la participación de Australia en la guerra de Oriente Medio y su impacto en la comunidad musulmana.
El corazón islámico de Sídney
Todas las personas con las que habló la BBC en Lakemba tenían alguna historia sobre amenazas o ataques antiislámicos que habían sufrido. Este es el barrio musulmán más conocido de Sídney. Alrededor del 61 % de la población es musulmana, según el censo de 2021, y su mezquita es una de las más grandes de Australia.
Fue la migración libanesa en la década de 1960 la que ayudó a consolidar la reputación de Lakemba como centro de la cultura musulmana en Sídney, pero desde entonces la comunidad se ha expandido para incluir a musulmanes de muchas otras partes del mundo, incluido el sur de Asia.
El Dr. Moshiuzzaman Shakil es uno de ellos. Este médico bangladesí vive en la zona con su esposa y actualmente está cursando una maestría en salud pública, al tiempo que trabaja como asistente para personas con discapacidad.
Pero después de la masacre de Bondi, según contó, uno de sus clientes lo dejó ir.
«Me preguntaron: «¿Eres musulmán?». Sí, soy musulmán», recordó. «Después del ataque de Bondi, algunas personas pensaron que los musulmanes eran terroristas».
En Lakemba, sin embargo, Shakil se siente seguro. Con supermercados que venden comida de Oriente Medio y el sur de Asia, y restaurantes que ofrecen platos como el pollo Mandi, un plato yemení muy apreciado, muchos inmigrantes australianos se sienten como en casa.
También es un espacio seguro para los musulmanes australianos, que se preocupan por lo que sucede cuando abandonan lo que ellos llaman sus «zonas de confort»: los barrios que rodean Lakemba.
tensiones multiculturales
Oficialmente, Australia se define a sí misma como una nación de inmigrantes, y un sitio web gubernamental la declara «Una de las sociedades multiculturales más exitosas del mundo». Sin embargo, el país ha tenido a menudo una historia complicada con los inmigrantes.
Hasta 1973, la inmigración estuvo marcada por la tristemente célebre política de la Australia Blanca, que limitó activamente la entrada de inmigrantes no blancos a Australia, priorizando a los procedentes de países europeos. Sin embargo, incluso después de que dicha política terminara, las cuestiones de inmigración, especialmente las relacionadas con los solicitantes de asilo, siguen generando controversia.
Los atentados del 7 de octubre revelaron profundas fisuras en los ideales multiculturales de Australia. La protesta antiisraelí frente a la Ópera de Sídney el 8 de octubre, en la que, según informes, se corearon consignas antisemitas, fue condenada por el primer ministro y la comunidad judía la cita a menudo como un día oscuro para Australia.
Una protesta en el puente del puerto de Sídney el año pasado contó con una gran participación en apoyo a los palestinos y a Oriente Medio en general.
Si bien la atención reciente sobre el antisemitismo y la islamofobia se ha centrado en los sucesos del 7 de octubre de 2023, y más recientemente en Bondi, otra fecha suele mencionarse como un punto de inflexión para las relaciones raciales en Australia: los disturbios raciales de Cronulla en 2005.
Una semana antes de que comenzaran los disturbios en diciembre de 2005, dos socorristas fueron agredidos en lo que se describió como un ataque no provocado por parte de un numeroso grupo de hombres de «apariencia de Oriente Medio».
Se difundieron mensajes incitando a la venganza, y una multitud de unas 5.000 personas se congregó en la playa antes de atacar a dos jóvenes que creían de origen de Oriente Medio. Muchos corrieron entonces a la estación de tren cercana al enterarse de que llegaban pasajeros libaneses.
«Creo que esta comunidad ha estado traumatizada desde los disturbios de Cronulla», dijo Kheir. «Cada vez que ocurre un incidente así, nos quedamos paralizados, acurrucados en posición fetal, pensando: ‘Oh, Dios, por favor, que no sea un musulmán quien haya cometido semejante delito'».
Racismo «normalizado»
Los acontecimientos de los últimos tres años han avivado el sentimiento antiislámico. En septiembre pasado, el enviado especial para combatir la islamofobia, Aftab Malik, publicó un informe sobre el tema, en el que pedía medidas urgentes.
«Los ataques contra los australianos por sus creencias religiosas no solo son un ataque contra ellos, sino también contra nuestros valores fundamentales», declaró el primer ministro Albanese en respuesta. «Debemos erradicar el odio, el miedo y los prejuicios que alimentan la islamofobia y la división en nuestra sociedad».
Tres meses después, personas judías fueron atacadas en Bondi, y el primer ministro fue criticado por no haber hecho lo suficiente contra el antisemitismo.
Mientras tanto, a medida que aumenta el apoyo al partido populista y antiinmigración One Nation Party, Albanese y el Partido Laborista se encuentran en una situación difícil.
En noviembre del año pasado, Pauline Hanson, senadora australiana y líder del partido One Nation, lució un burka en el Parlamento para impulsar la prohibición de esta prenda musulmana. Fue suspendida durante una semana. A principios de este mes, el Senado federal la volvió a censurar tras hacer comentarios que cuestionaban la existencia de musulmanes «buenos».
Líderes comunitarios como Kheir afirman que políticos como Hanson han legitimado el racismo, y que existen pruebas de ello en la cantidad de amenazas que sufren su mezquita y su comunidad.
«Estamos hablando de cifras astronómicas», dijo. «Estamos hablando de mujeres a las que escupen en la calle. Estamos hablando de mujeres a las que les arrancan el pañuelo».
«Nuestras publicaciones en Facebook solían tener entre cinco y diez comentarios. [Ahora] recibimos más de mil comentarios, todos ellos intolerantes, viles y racistas. La gente se siente empoderada y envalentonada porque [políticos] como Pauline Hanson han permitido que este tipo de racismo se generalice y se normalice.»
Los expertos afirman que el problema no se trata con la suficiente seriedad.
«Imaginen si Hanson dijera lo mismo de los judíos en Australia: que no hay judíos buenos en Australia», dijo el Dr. Zouhir Gabsi, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Deakin y autor de Perspectivas Musulmanas sobre la Islamofobia: De los Conceptos Erróneos a la Razón. «Habría una reacción violenta enorme».
Kheir coincide en que no se está haciendo lo suficiente para frenar el racismo.
«Mi temor es que Pauline Hanson y sus mensajes subliminales tengan tal influencia en los partidos Laborista y Liberal que les dé miedo defender a la comunidad musulmana, porque sería un suicidio político para ellos», dijo. «Así que nos quedamos solos».
Un efecto acumulativo
A principios de este mes, en la ciudad australiana de Ballarat, un hombre que se autodenominó de extrema derecha supuestamente amenazó a niños a las afueras de un centro comunitario donde los musulmanes celebraban el Iftar. El hombre irrumpió en el centro y profirió insultos racistas, pero, de forma controvertida, no fue arrestado de inmediato ni se le han presentado cargos.
Días después, en la misma ciudad, un hombre insultó racistamente al personal de una farmacia, gritando comentarios islamófobos y racistas, entre ellos «vuelvan a su país».
Según Malik, el enviado especial para combatir la islamofobia, todos estos ataques tienen un efecto acumulativo.
«Cada impacto refuerza la idea de que la identidad musulmana no es bienvenida ni forma parte del tejido social australiano», declaró la semana pasada en un discurso con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas para Combatir la Islamofobia. «Esto conlleva el enorme peligro de reducir la legitimidad institucional y debilitar la cohesión social».
La semana pasada, de vuelta en las calles de Lakemba, Kheir coordinaba con calma el Iftar masivo, coordinándose con los proveedores de catering que iban y venían reponiendo comida como falafel, fattoush, pollo y arroz. Al caer la noche y comenzar la oración, las colas empezaron a formarse y la comida se agotó.
Durante toda la noche, Kheir se mantuvo imperturbable ante la enorme tarea que tenía entre manos.
Y tampoco ha renunciado a Australia.
«»Igualdad de oportunidades para todos» era el lema de Australia», dijo. «Lamentablemente, creo que Australia está siguiendo el camino de la mayoría de los países occidentales, donde se está produciendo una crisis de identidad; donde la raza predominante de hace 50, 60 o 100 años intenta reafirmarse a costa de las minorías».
¿Y qué hay del ideal de la orgullosa diversidad de Australia? Es un concepto que muchos en la comunidad musulmana desconocen.
«El multiculturalismo es una palabra de políticos», afirma el Dr. Zouhir Gabsi.
«El multiculturalismo en Australia es bueno cuando compartes una comida, pero cuando solicitas un trabajo, siempre sigues siendo un inmigrante.»