Más de 4.500 jóvenes han sido vacunados como parte de una gran campaña para combatir un brote mortal de meningitis en Kent.
Las autoridades sanitarias advirtieron que era demasiado pronto para determinar si el brote, que ha causado la muerte de dos personas de 18 y 21 años, había alcanzado su punto álgido. Se cree que se originó en la discoteca Club Chemistry de Canterbury.
La Agencia de Salud y Seguridad del Reino Unido (UKHSA) informó el viernes que el número de casos confirmados o sospechosos había aumentado de 27 a 29, todos los cuales han sido trasladados al hospital.
El Dr. Anjan Ghosh, director de salud pública del Consejo del Condado de Kent, advirtió que podría haber más casos «esporádicos» en otros lugares.
Los responsables del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) han elogiado los «esfuerzos heroicos» del personal que ha sido movilizado para trabajar en los centros de vacunación procedente de escuelas y clínicas de salud sexual.
Annabelle Mackay, estudiante de la Universidad de Kent originaria de Brighton, estuvo en el club de Canterbury el 5 de marzo.
Cuando empezó a mostrar síntomas seis días después, dijo que tenía los músculos «en un estado de agonía, no podía moverme».
Tras la aparición de los síntomas, Annabelle pensó inicialmente que se trataba de Covid, pero la prueba dio negativo.
Entonces empezó a delirar, se volvió «muy sensible a la luz» y dejó de tener sentido lo que decía, según contó.
Se dio cuenta de que algo no iba bien y llamó al servicio de salud público 111, que le indicó que se quedara en casa y que acudiera al hospital si sus síntomas empeoraban.
«Simplemente tuve la intuición de que algo no andaba bien», dijo.
Annabelle contó que sus compañeras de piso la ayudaron a bajar las escaleras porque había perdido la capacidad de caminar y, cuando llegó al Centro Médico de Canterbury, ya no podía hablar.
Fue trasladada en ambulancia a urgencias y le administraron antibióticos, antes de que las pruebas revelaran que padecía meningitis bacteriana.
«Sentía tanto dolor en el cuerpo que no tuve tiempo de asimilar lo que no podía ver, pero sin duda fue muy aterrador para mi familia y mis amigos», dijo.
En declaraciones a la BBC tras recibir el alta hospitalaria el jueves, dijo: «Me siento muy agradecida de estar viva».
Annabelle dijo que solo estuvo en la discoteca menos de una hora, que tomó una sola copa y que no compartió cigarrillos electrónicos.
También dijo que estuvo afuera «prácticamente todo el tiempo».
Cuatro escuelas en el área de Canterbury tienen ahora casos confirmados o sospechosos, después de que una quinta informara que uno de sus alumnos había dado negativo en la prueba.
Las escuelas afectadas son Queen Elizabeth’s Grammar School en Faversham, Norton Knatchbull School en Ashford, Simon Langton Grammar School for Boys en Canterbury y Canterbury Academy.
Juliette Kenny, alumna de último curso en el Queen Elizabeth’s Grammar School de Faversham, fue una de las dos jóvenes que fallecieron a causa de la infección durante el fin de semana.
El padre de Juliette, Michael, describió a su hija como «una fuerza en este mundo» que «difundía diversión, amor y felicidad».
Dijo que la joven de 18 años estaba » en forma, sana y fuerte » antes de su muerte, e instó al gobierno a extender el acceso rutinario del NHS a la vacuna contra el meningococo B a adolescentes y adultos jóvenes.
¿Quiénes pueden recibir la vacuna?
Las vacunaciones de rutina no comenzaron a implementarse hasta 2015, lo que significa que la generación actual de estudiantes y otros jóvenes de entre 18 y 19 años no están protegidos.
Los expertos afirman que la cuestión de si se debe vacunar sistemáticamente a los adolescentes contra el meningococo B es compleja .
«Ninguna familia debería experimentar este dolor y esta tragedia», dijo el padre de Juliette.
El director científico de la UKHSA, el profesor Robin May, afirmó que las vacunas que se están utilizando funcionan bien contra la cepa de meningitis invasiva identificada en Canterbury.
Dijo que la bacteria también era susceptible a los antibióticos que se estaban utilizando.
Pero debido a que la meningitis tiene un período de incubación de hasta 10 días, se necesita más tiempo antes de que se pueda declarar finalizado el brote, dijo.
El secretario de Salud, Wes Streeting, ha declarado que el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización revisará su dictamen sobre la necesidad de un programa de vacunación de recuperación más amplio.