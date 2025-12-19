Un motociclista de 16 años está siendo tratado en el hospital después de sufrir heridas graves en un accidente en Falmouth el miércoles.

La policía fue llamada a las 08:35 GMT por el accidente que involucró a una motocicleta blanca de 50 CC y un Ford Ranger 4×4 azul en la rotonda que conecta North Road, Falmouth Road y Dracaena Avenue junto al restaurante McDonald’s de la ciudad.

Un hombre de unos 30 años de Falmouth fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia de una droga controlada y desde entonces ha sido liberado bajo investigación.

La policía pide a cualquier persona que tenga información o imágenes de cámaras de tablero que se presente y colabore con la investigación.