Motociclista de 16 años resultó gravemente herido en accidente

Un motociclista de 16 años está siendo tratado en el hospital después de sufrir heridas graves en un accidente en Falmouth el miércoles.

La policía fue llamada a las 08:35 GMT por el accidente que involucró a una motocicleta blanca de 50 CC y un Ford Ranger 4×4 azul en la rotonda que conecta North Road, Falmouth Road y Dracaena Avenue junto al restaurante McDonald’s de la ciudad.

Un hombre de unos 30 años de Falmouth fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia de una droga controlada y desde entonces ha sido liberado bajo investigación.

La policía pide a cualquier persona que tenga información o imágenes de cámaras de tablero que se presente y colabore con la investigación.

