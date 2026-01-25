Dilara estaba en su hora de almuerzo en la tienda de Londres donde trabaja cuando un hombre alto se le acercó y le dijo: «Juro que tener el pelo rojo significa que te acaban de romper el corazón». El hombre continuó la conversación mientras ambos subían a un ascensor y le pidió a Dilara su número de teléfono. Lo que Dilara no se dio cuenta fue que el hombre la estaba filmando en secreto con sus gafas inteligentes, que parecen gafas normales pero tienen una pequeña cámara que puede grabar videos. El vídeo se publicó en TikTok, donde recibió 1,3 millones de visualizaciones. «Solo quería llorar», declaró Dilara, de 21 años, a la BBC. Resultó que el hombre que la filmó había publicado docenas de videos filmados en secreto en TikTok, dando consejos a los hombres sobre cómo acercarse a las mujeres. Dilara también descubrió que su número de teléfono aparecía en el video. Entonces recibió una oleada de mensajes y llamadas.

Mira: Dilara describe un momento que le dejó sin aliento y Kim dice que la estaban «usando».

Empecé a investigar este asunto tras descubrir un vídeo de YouTube en el que me abordaban y me grababan a escondidas, titulado «Licking up pretty Blonde in Leicester Square». Al investigar, descubrí que no era el único. Dilara y Kim se encuentran entre las siete mujeres del Reino Unido, Estados Unidos y Australia que han declarado a la BBC que las grabaron de esta manera. Todas nos dijeron que se sintieron explotadas y angustiadas tras enterarse de que los videos se habían publicado en línea. En el Reino Unido actualmente no existe una ley específica que prohíba filmar a alguien en público sin su consentimiento, dice el abogado especializado en privacidad Jamie Hurworth, pero «estar en un lugar público no significa necesariamente que sea ‘justo’ ser filmado y luego subir ese video a Internet». Tras reportar inicialmente el video a TikTok, la empresa tecnológica le informó a Dilara que no se habían encontrado infracciones tras una revisión. Sin embargo, tras ser contactada por la BBC, TikTok eliminó el video y, en un comunicado, afirmó que eliminaría los videos que infringieran sus normas comunitarias sobre acoso e intimidación. Kim le pidió al hombre que hizo el video que editara la información sobre su trabajo y su vida personal, pero no lo hizo. Los fabricantes de gafas inteligentes «están priorizando las ganancias sobre la seguridad y el bienestar de las mujeres, y necesitan impulsar medidas de seguridad», dice Rebecca Hitchen, de la Coalición para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, organizaciones benéficas y expertos advierten que estos vídeos pueden no encajar en ninguna categoría específica de contenido definido como ilegal por la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido. Dilara vio el video de ella al día siguiente cuando un amigo se lo envió: «Se te cae el corazón y no puedes hacer nada».

Kim estaba en la playa cuando se le acercó un hombre que llevaba gafas de sol inteligentes.

Tanto Kim como Dilara dicen que haber sido filmadas de esa manera se sintió como una «violación» y creen que algo debe cambiar. Kim cree que se deberían promulgar leyes para proteger a las personas de ser filmadas sin su consentimiento. «Nadie tiene derecho a filmar a otras personas, explotarlas, sexualizarlas y ganar dinero con ellas sin su permiso», afirma. La BBC contactó a los dos hombres que filmaron a Kim y Dilara, pero no respondieron. Ambos usaban gafas Ray-Ban Meta AI: el hombre que se acercó a Dilara llevaba gafas con cristales transparentes, y el que habló con Kim llevaba gafas de sol. Estas gafas son cada vez más populares. Entre octubre de 2023 y febrero de 2025, se vendieron dos millones de pares, según el fabricante de gafas EssilorLuxottica. Meta le dijo a la BBC que sus gafas tienen una luz LED que se activa cuando alguien graba o fotografía contenido. El gigante tecnológico dice que esto permite que los demás sepan cuándo el dispositivo está grabando y cuenta con tecnología de detección de manipulaciones para evitar que los usuarios cubran la luz. Pero la BBC ha visto varios vídeos en línea que muestran cómo se puede cubrir o desactivar completamente la luz. Ni Kim, ni Dilara, ni ninguna de las mujeres que hablaron con la BBC dicen haber visto algún tipo de luz que indicara que las gafas utilizadas para filmarlas estaban grabando. «Si los videos se filmaron con gafas Meta AI, que normalmente muestran una luz blanca al grabar», afirma el abogado especializado en privacidad Jamie Hurworth, «esto genera dudas sobre si esa función de privacidad es suficiente y si se necesitan salvaguardas más sólidas para dicha tecnología». La ministra de Protección y Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Jess Phillips, dijo en una declaración a la BBC: «La filmación encubierta de mujeres y niñas es vil y no permitiremos que nadie se beneficie de ello».

Bombardeada con llamadas

Debido a que su número de teléfono era visible en el video, Dilara dice que fue bombardeada durante semanas con llamadas telefónicas y mensajes «constantes», a veces en medio de la noche En una ocasión, dice que cogió el teléfono y un hombre le dijo: «¿Sabes lo estúpida que eres? ¿Te arrepientes? ¿Sabes lo fácil que te hizo parecer?». Ella afirma que algunos hombres han aparecido en su lugar de trabajo usando la frase inicial del video viral o pidiéndole sus datos de redes sociales. Además de publicar docenas de videos grabados en secreto en TikTok, el hombre que filmó su video tiene una comunidad en Discord, una plataforma de mensajería popular entre los jugadores, donde también publica consejos y otros videos.

Después de que TikTok eliminara el video de Dilara, le dijo a la BBC: «Hemos eliminado contenido por violar nuestras Pautas comunitarias sobre acoso e intimidación y hemos hecho que otros contenidos no sean elegibles para el Feed Para Ti». La empresa de redes sociales le dijo a la BBC que no permite contenido con información personal «que pueda conducir al acoso, robo de identidad, fraude u otros daños», destacando un portal en su sitio web donde se pueden informar preocupaciones sobre la privacidad.

‘Tu mamá se ha vuelto viral’

Kim dice que se enteró de sus videos cuando su hijo la llamó a las 5:00. Había recibido mensajes de amigos que decían: «Tu mamá se ha vuelto viral». Tras ser grabada en la playa de West Wittering el verano pasado, Kim dice que recibió miles de mensajes de hombres. Algunos eran de carácter sexual: «Dicen ‘dime el precio para ver tu cuerpo desnudo'» o «¿Tienes OnlyFans?». Seis meses después, dice que todavía está inundada de mensajes. Kim no pensó que tuviera sentido pedirle al hombre que la filmó que eliminara el video porque «tenía demasiadas vistas».

Kim dice que los videos son crueles y explotadores.

Ella dice que se sintió «totalmente irrespetada» cuando él se negó a eliminar la sección del video donde ella hablaba de su trabajo. «Yo sólo era una mercancía, este pedazo de carne.» Algunos influencers que hacen estos vídeos también obtienen ingresos de clientes que pagan por entrenamiento y asesoramiento sobre cómo acercarse a las mujeres. Si su contenido es lo suficientemente popular, los influencers también serían elegibles para recibir pagos del Programa de Recompensas para Creadores de TikTok. El abogado especializado en privacidad Jamie Hurworth explica que si bien no existe un delito específico por filmar a alguien en público, el acto de hacerlo puede ser una intrusión en los derechos de privacidad de una persona. «La ley protege el derecho de un individuo a la vida privada y puede proteger a las personas tanto en lugares públicos como privados», afirma.

El abogado especializado en privacidad Jamie Hurworth, del bufete Payne Hicks Beach, dice que no existe una ley específica que prohíba filmar a alguien en público sin su consentimiento.