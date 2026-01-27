Chloé Zhao es la única mujer nominada a Mejor Directora en los Premios de la Academia de este año.

Natalie Portman criticó a los Oscar por desairar a las directoras en las nominaciones de 2026

«Se ven las barreras en todos los niveles», dijo al salir al escenario en el Festival de Cine de Sundance el sábado 24 de enero.

Chloé Zhao, quien dirigió Hamnet , es la única mujer nominada a Mejor Director este año.

Mientras asistía al Festival de Cine de Sundance en Utah para promocionar su nueva película The Gallerist el sábado 24 de enero, la actriz compartió sus frustraciones por la falta de representación femenina en la categoría de Mejor Director.

“Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres”, dijo Portman, de 44 años, en una entrevista con Variety . “Se ven las barreras en todos los niveles porque muchas no fueron reconocidas en los premios”.

«Entre Sorry Baby y Left-Handed Girl y Hedda y El testamento de Ann Lee … hay películas extraordinarias este año que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo los elogios que merecen», continuó.

Chloé Zhao , quien dirigió Hamnet , es la única mujer nominada a Mejor Director este año. La categoría también incluye a Josh Safdie por Marty Supreme , Paul Thomas Anderson por One Battle After Another , Joachim Trier por Sentimental Value y Ryan Coogler por Sinners .

Kevin Mazur/Getty Chloé Zhao en los Critics Choice Awards de 2026 el 4 de enero

Entre las 10 películas nominadas en la categoría de Mejor Película, Hamnet es la única dirigida por una mujer.

Portman continuó hablando con Variety sobre los desafíos de hacer una película hoy en día.

“Incluso cuando superas las barreras para conseguir financiación, que es más difícil, entrar en festivales, que es más difícil. Cada paso del camino es más difícil, y luego sales y es genial, y luego tampoco recibes la atención”, dijo, señalando: “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer”.

«Pero con alegría, con mucha alegría, trabajando juntas», agregó entre risas, «es un proceso muy especial estar en comunidad con mujeres en el set».

Cortesía del Instituto Sundance Natalie Portman y Jenna Ortega en ‘The Gallerist’

Para The Gallerist , Portman colaboró ​​con la directora Cathy Yan. Este thriller de comedia negra, que también cuenta con la participación de Jenna Ortega , Catherine Zeta-Jones , Sterling K. Brown y Da’Vine Joy Randolph , sigue a una galerista desesperada (Portman) que planea vender un cadáver como obra de arte en Art Basel, Miami.

Otro proyecto de Portman, la película futurista infantil Arco , obtuvo una nominación al Óscar 2026 a Mejor Película de Animación tras su debut en el Festival de Cine de Cannes el año pasado. La actriz presta su voz a la madre de un personaje llamado Iris, quien se hace amiga de Arco.

Portman le dijo recientemente a PEOPLE que la película, sobre la amistad entre Iris y Arco, quienes se conocen cuando un viaje en el tiempo sale mal, provocó «conversaciones interesantes» con sus dos hijos , su hijo Aleph, de 14 años, y su hija Amalia, de 8.

«Fue increíble verla con ellos», dijo. Portman explicó que la película «suscitó muchas conversaciones interesantes, desde por qué los padres son hologramas y no están en casa hasta, por supuesto, los desafíos climáticos que enfrentan los niños, y algunas de las soluciones que proponen, como ‘¿Es realmente posible vivir en plataformas sobre la tierra para que la Tierra descanse?’. Ese tipo de conversaciones son increíbles que pude tener con los niños gracias a la película».