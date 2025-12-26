En general, el clima no ha sido tan terrible en gran parte de Canadá.

Pero las cosas cambiaron drásticamente después de Navidad, cuando la gente en grandes franjas del país se despertó el viernes de Navidad con un clima traicionero: fuertes nevadas, bolas de hielo, niebla y prácticamente todo lo que la Madre Naturaleza pudiera arrojar.

El Yukón central aún sufre una intensa congelación , pero se está recuperando ligeramente tras posibles apagones rotatorios debido a una dorsal ártica de alta presión. Environment Canada informa que los vientos suaves, combinados con temperaturas extremadamente frías, producirán temperaturas extremas de sensación térmica de entre -50 y -55 °C, aunque se espera que la temperatura y la sensación térmica mejoren hasta el viernes.

Luego está Terranova y Labrador: si está pensando en salir a aprovechar los hallazgos del Boxing Day, quizá debería reconsiderarlo. Las zonas con alertas de tormenta invernal incluyen desde Cartwright hasta Lodge Bay, con fuertes nevadas y vientos fuertes que provocan condiciones similares a una ventisca, según Environment Canada.

Se estima que las nevadas totales serán de entre 30 y 50 centímetros, con las mayores cantidades en el interior, y se espera que las ráfagas de viento máximas del norte sean de 110 a 120 km/h, y que terminen más tarde el viernes por la tarde.

«Evite los viajes y actividades al aire libre no esenciales», advirtió la agencia meteorológica nacional. «Protéjase del viento, el frío y la desorientación permaneciendo en un lugar resguardado, ya sea en interiores o en su vehículo».

Ontario no se ha quedado fuera del clima invernal.

Una densa niebla se instaló en varias partes de la provincia, y el sur y suroeste de Ontario, así como la región del Niágara, experimentaron algunos elementos desordenados y potencialmente peligrosos.

El informe meteorológico especial de Environment Canada indicó que se esperaban entre cinco y ocho centímetros de nevadas en la región de Waterloo , y entre cinco y diez centímetros en Guelph. También se esperaban nevadas con granulado de hielo mezclado con la nieve y lluvia helada.

En el área metropolitana de Toronto, las importantes nevadas crearon paisajes dignos de una película de Hallmark, pero a veces las condiciones fueron desagradables para las excursiones.

Environment Canada instó a que se les dé tiempo adicional para viajar a quienes salgan, alegando que el viaje es «complicado» y la visibilidad reducida «a veces». Se esperaba que las nevadas continuaran hasta la noche del viernes, con acumulaciones de entre ocho y doce centímetros.

A pesar de la advertencia de nevadas de la agencia, esto no impidió que algunas personas continuaran con sus actividades habituales, como conducir o sacar a pasear a Fido.