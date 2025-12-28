Nigeria señaló el viernes que se esperan más ataques contra grupos yihadistas después de un ataque del día de Navidad por parte de las fuerzas estadounidenses que, según el presidente Donald Trump, «diezmó» los campamentos vinculados al Estado Islámico que atacaron en el noroeste del país.

Nigeria insistió en que se trató de una operación conjunta, afirmando que proporcionó información de inteligencia para el ataque del jueves. El ejército estadounidense afirmó que los ataques mataron a varios combatientes del EI.

Un funcionario del Pentágono, hablando bajo condición de anonimato, dijo a la AFP que los ataques «fueron aprobados por el gobierno de Nigeria», sin especificar si el ejército nigeriano había estado involucrado.

Trump dijo en una entrevista publicada el viernes que los ataques habían sido programados antes del jueves, «Y yo dije, ‘no, hagamos un regalo de Navidad'».

«No pensaron que esto iba a pasar, pero los atacamos con fuerza. Todos los campamentos quedaron destruidos», dijo a Politico.

Nigeria, ubicada en el oeste de África, enfrenta crisis de seguridad interrelacionadas: los yihadistas libran una insurgencia en el noreste desde 2009 y bandas armadas atacan aldeas y realizan secuestros en el noroeste.

Los ataques se produjeron después de que Abuja y Washington se encontraran enfrascados en una disputa diplomática por lo que Trump ha caracterizado como el asesinato masivo de cristianos en medio de los innumerables conflictos armados de Nigeria.

Aún quedan dudas sobre qué grupo armado fue el objetivo de los ataques, y los detalles sobre los ataques varían entre los relatos nigerianos y estadounidenses.

El gobierno nigeriano y los analistas independientes rechazan la descripción que hace Washington de la violencia como una «persecución» cristiana, pero aun así ha dado lugar a una mayor coordinación en materia de seguridad.

Funcionarios de defensa de Estados Unidos publicaron un video de lo que parecía ser el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un acorazado con bandera estadounidense.

«Es Nigeria la que proporcionó la inteligencia», dijo el ministro de Asuntos Exteriores del país, Yusuf Tuggar, a la emisora ​​Channels TV, añadiendo que había estado hablando por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes de los ataques.

Cuando se le preguntó si habría más ataques, Tuggar dijo: «Es algo que está en curso» y agregó: «Hay que dejar claro que es una operación conjunta y que no está dirigida contra ninguna religión».

– Objetivos poco claros –

El ministro de información nigeriano, Mohammed Idris, dijo en un comunicado que los ataques estadounidenses utilizaron 16 municiones guiadas lanzadas desde drones MQ-9 Reaper de altitud media «neutralizando con éxito» a elementos del EI que intentaban penetrar en Nigeria a través del Sahel.

Ambos países dijeron que los ataques tenían como objetivo militantes vinculados al grupo Estado Islámico, sin proporcionar detalles.

El Comando África del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que «múltiples terroristas de ISIS» murieron en un ataque en el estado noroccidental de Sokoto.

Los residentes de Sokoto dijeron a la AFP que estaban conmocionados por las explosiones y que algunos ataques impactaron en una ciudad que no era un bastión militante.

Los grupos armados de Nigeria se concentran principalmente en el noreste, pero han avanzado hacia el noroeste.

Los investigadores han vinculado recientemente a algunos miembros de un grupo armado conocido como Lakurawa (el principal grupo yihadista ubicado en el estado de Sokoto) con el Estado Islámico Provincia del Sahel (ISSP), que está activo principalmente en los vecinos Níger y Mali.

Otros analistas han cuestionado esos vínculos.

«Al principio pensamos que se trataba de un ataque de Lakurawa», dijo Haruna Kallah, residente de la ciudad de Jabo.

Que las explosiones fueran de hecho el resultado de un ataque estadounidense «nos sorprendió porque esta zona nunca ha sido un enclave de Lakurawa».

Tukur Shehu, residente de Tangaza, un distrito vecino, dijo que dos ataques tuvieron como objetivo aldeas que se sabe que albergan campamentos de Lakurawa desde donde lanzan ataques y mantienen rehenes.

– La opinión pública está dividida –

Aunque la opinión pública sobre las huelgas parecía dividida, el gobierno nigeriano las acogió públicamente.

«Creo que Trump no habría aceptado un ‘no'», dijo Malik Samuel, investigador con sede en Abuja para Good Governance Africa, una ONG.

Las autoridades nigerianas desean que se las considere cooperantes con Estados Unidos, declaró Samuel a la AFP, aunque «tanto los perpetradores como las víctimas en el noroeste son mayoritariamente musulmanes».

El analista de seguridad Brant Philip dijo que los resultados de los ataques «no fueron significativos, pero se espera mucho pronto».