Una joven de 16 años que resultó gravemente herida al ser atropellada por un automóvil en Leeds a principios de este mes permanece en condición crítica pero estable, dijo la policía.

El adolescente fue atropellado por un Ford Fiesta blanco que circulaba por Barwick Road, cerca de la rotonda de Seacroft, aproximadamente a las 20:00 GMT del sábado 13 de diciembre.

Un hombre de 31 años, que fue arrestado en la escena bajo sospecha de conducir por encima del límite prescrito de alcohol y drogas, robo de un vehículo de motor y causar lesiones graves, permaneció bajo fianza en espera de más investigaciones, dijeron los oficiales.

Se solicitó a cualquier persona que vio un Fiesta blanco con matrícula «11» en el estacionamiento de Asda en York Road en el período previo a la colisión que se comunicara con la policía.

Mientras tanto, también se instó a cualquier persona que tuviera imágenes de un automóvil de este tipo circulando por York Road hacia la rotonda de Seacroft aproximadamente en el momento del accidente a que se pusiera en contacto con la Policía de West Yorkshire.