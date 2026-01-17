Mientras Irán volvía a una calma inestable tras una ola de protestas que desembocó en una sangrienta represión, un importante clérigo de línea dura pidió el viernes la pena de muerte para los manifestantes detenidos y amenazó directamente al presidente Donald Trump, evidencia de la ira que se apodera de las autoridades en la República Islámica.

Trump, sin embargo, adoptó un tono conciliador, agradeciendo a los líderes iraníes por no ejecutar a cientos de manifestantes detenidos, en otra señal de que podría estar desistiendo de un ataque militar. Las ejecuciones, así como el asesinato de manifestantes pacíficos, son dos de las líneas rojas que Trump ha marcado para posibles acciones contra Irán.

La dura represión que ha dejado varios miles de muertos parece haber logrado sofocar las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre por la débil economía de Irán y se transformaron en protestas que desafían directamente la teocracia del país.

No ha habido señales de protestas durante días en Teherán, donde las compras y la vida callejera han vuelto a la normalidad, aunque continúa el apagón de internet que dura una semana. Las autoridades no han informado de disturbios en otras partes del país.

“Irán canceló el ahorcamiento de más de 800 personas”, dijo Trump a los periodistas en Washington, y agregó: “Respeto enormemente el hecho de que lo hayan cancelado”.

Trump no aclaró con quién habló en Irán para confirmar el estado de las ejecuciones planeadas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, cifró el viernes la cifra de muertos en 3.090. Esta cifra, que supera la de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda el caos que rodeó la revolución de 1979, sigue aumentando. La agencia ha sido precisa a lo largo de los años de manifestaciones, apoyándose en una red de activistas dentro de Irán que confirma todas las muertes reportadas.

La AP no ha podido confirmar de forma independiente el número de víctimas. El gobierno iraní no ha proporcionado cifras de víctimas.

El encendido sermón de un clérigo de línea dura

En contraste, el sermón del ayatolá Ahmad Khatami transmitido por la radio estatal iraní provocó cánticos entre los reunidos para las oraciones, incluyendo: «¡Los hipócritas armados deben ser ejecutados!».

Jatamí, miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de Irán, conocido desde hace tiempo por sus posturas intransigentes, describió a los manifestantes como los «mayordomo» del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y «soldados de Trump». Aseguró que Netanyahu y Trump deberían esperar una «dura venganza del sistema».

“Los estadounidenses y los sionistas no deben esperar la paz”, dijo el clérigo.

Su apasionado discurso se produjo mientras los aliados de Irán y Estados Unidos buscaban reducir las tensiones. El presidente ruso, Vladimir Putin, habló el viernes con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y con el israelí, Netanyahu, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Rusia se había mantenido prácticamente en silencio sobre las protestas. Moscú ha visto cómo varios aliados clave sufrían el impacto de su guerra de cuatro años contra Ucrania, que consumía sus recursos y su atención, incluyendo la caída del expresidente sirio Bashar al-Assad en 2024, los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el año pasado y la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este mes.

La realeza iraní exiliada pide que la lucha continúe

Días después de que Trump prometiera que «la ayuda está en camino» para los manifestantes, tanto las manifestaciones como la perspectiva de una represalia inminente por parte de Estados Unidos parecían haber disminuido. Un diplomático declaró a The Associated Press que altos funcionarios de Egipto, Omán, Arabia Saudita y Catar habían expresado a Trump su preocupación por la posibilidad de que una intervención militar estadounidense sacudiera la economía mundial y desestabilizara una región ya de por sí inestable.

El príncipe heredero iraní, Reza Pahlavi, exiliado, instó a Estados Unidos a cumplir su promesa de intervención. Pahlavi, cuyo padre fue derrocado por la Revolución Islámica de 1979, afirmó que aún cree en la promesa de asistencia del presidente.

«Creo que el presidente es un hombre de palabra», declaró Pahlavi a la prensa en Washington. Añadió que «independientemente de si se toman medidas o no, los iraníes no tenemos otra opción que continuar la lucha».

«Regresaré a Irán», prometió. Horas después, instó a los manifestantes a salir a las calles de nuevo del sábado al lunes.

A pesar del apoyo de los monárquicos acérrimos de la diáspora, Pahlavi ha tenido dificultades para lograr un mayor apoyo en Irán. Sin embargo, eso no le ha impedido presentarse como el líder de transición de Irán en caso de caída del gobierno.

Las autoridades iraníes enumeran los daños causados ​​por las protestas

Jatamí, el clérigo de línea dura, también proporcionó las primeras estadísticas generales sobre los daños causados ​​por las protestas, afirmando que 350 mezquitas, 126 salas de oración y otros 20 lugares sagrados sufrieron daños. Otras 80 viviendas de los líderes de la oración del viernes —un cargo importante dentro de la teocracia iraní— también resultaron dañadas, lo que probablemente refleje la ira de los manifestantes hacia los símbolos del gobierno.

Dijo que 400 hospitales, 106 ambulancias, 71 vehículos de bomberos y otros 50 vehículos de emergencia también sufrieron daños.

Aunque las protestas parecían haber sido sofocadas dentro de Irán, miles de iraníes exiliados y sus partidarios han salido a las calles en ciudades de toda Europa para gritar su rabia contra el gobierno de la República Islámica.

Ante el continuo bloqueo de internet, algunos iraníes cruzaron las fronteras para comunicarse con el exterior. En un cruce fronterizo de la provincia de Van, al este de Turquía, un pequeño grupo de iraníes que cruzaron el viernes afirmó que viajaban para sortear el apagón.

«Regresaré a Irán después de que abran Internet», dijo un viajero que sólo dio su nombre, Mehdi, por cuestiones de seguridad.

También cruzaron la frontera algunos ciudadanos turcos que huían de los disturbios en Irán.

Mehmet Önder, de 47 años, se encontraba en Teherán por su negocio textil cuando estallaron las protestas. Dijo que se mantuvo discreto en su hotel hasta que lo cerraron por razones de seguridad, y luego se alojó con uno de sus clientes hasta que pudo regresar a Turquía.

Aunque no se aventuró a salir a la calle, Önder dijo que escuchó fuertes disparos.

“Entiendo de armas, porque serví en el ejército en el sureste de Turquía”, dijo. “Las armas que disparaban no eran simples armas. Eran ametralladoras”.

En una señal del potencial de que el conflicto trascienda las fronteras, un grupo separatista kurdo en Irak dijo que ha lanzado ataques contra la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán en los últimos días en represalia por la represión de las protestas en Teherán.

Un representante del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK) afirmó que sus miembros han «participado en las protestas mediante apoyo financiero y operaciones armadas para defender a los manifestantes cuando ha sido necesario». El grupo afirmó que los ataques fueron lanzados por miembros de su rama militar con base en Irán.