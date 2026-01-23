Los activistas han respaldado un nuevo acuerdo para el alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos en West Midlands y han pedido una expansión «drástica» del plan.

Better Streets for Birmingham acogió con satisfacción el anuncio de que Transport for West Midlands (TfWM) había seleccionado a Lime para gestionar los denominados servicios de micromovilidad a partir del 1 de abril.

El acuerdo significa que más de 2.000 nuevas bicicletas y patinetes eléctricos llegarán a las calles de West Midlands y el plan se ejecutará sin coste para el contribuyente, ahorrando a TfWM alrededor de £ 1,4 millones por año.

Martin Price, presidente de Better Streets for Birmingham, dijo: «Las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos son la columna vertebral de muchas ciudades importantes.

«Lime tiene una gran reputación, especialmente en lo que respecta al transporte hacia y desde eventos importantes, y comprenden plenamente los desafíos que presentaba el antiguo sistema.

Ahora necesitamos que Lime amplíe drásticamente la cobertura y la disponibilidad del programa, y ​​que los ayuntamientos ayuden a facilitar nuevos muelles virtuales y físicos a un ritmo acorde con la ambición de Lime para la región.

En octubre del año pasado, TfWM concedió una extensión a corto plazo de los contratos existentes para permitir encontrar un nuevo proveedor.

Eliminación de subsidios

Los empresarios dijeron que querían que el nuevo acuerdo, que entrará en vigor el 1 de abril, no dependiera de subsidios públicos para mantener los planes en funcionamiento.

Lime está introduciendo una nueva estructura tarifaria, pero mantendrá los niveles generales de precios existentes durante los primeros dos años para garantizar que los viajes sustentables sigan siendo asequibles, afirmó la compañía.

El alcalde de West Midlands, Richard Parker, afirmó: «Al incorporar una flota completamente nueva de bicicletas y scooters y congelar los precios durante los próximos dos años, nos aseguramos de que exista una alternativa ecológica, práctica y asequible para trayectos más cortos, lo que ayuda a reducir la congestión del tráfico y a mejorar el aire que respiramos».

«Este es dinero que ahora podemos reinvertir en nuestro transporte regional, ofreciendo mejores viajes para todos».

Se están ultimando los detalles completos del nuevo plan y se anunciarán, junto con el lanzamiento de una nueva aplicación para clientes, más cerca del inicio del nuevo servicio.