Se ha diseñado un conjunto de nuevas cualificaciones para ayudar a cubrir la falta de habilidades en la tecnología médica.

Las Cualificaciones Técnicas Superiores (HTQ) están diseñadas para ayudar a las personas en West Midlands a acceder a empleos en demanda, incluido el trabajo en dispositivos de salud habilitados con IA, como tecnología portátil, imágenes o herramientas de diagnóstico.

Se espera que las nuevas cualificaciones sean impartidas por colegios, proveedores de formación privados y universidades.

Se han desarrollado en colaboración entre West Midlands Combined Authority, Skills England y la empresa educativa Pearson, así como con empleadores.

La Asociación de Industrias Británicas de HealthTech estimó que se necesitarían 70.000 empleos adicionales para 2035 para satisfacer la demanda en todo el sector, además de 75.000 reemplazos para aquellos que abandonan la fuerza laboral.

Más de 14.000 personas trabajan en el sector en todo el Reino Unido, y West Midlands alberga centros de innovación como Birmingham Health Innovation Campus, Birmingham Knowledge Quarter, West Midlands Health-Tech Accelerator y Arden Cross, un enorme desarrollo alrededor de la estación HS2 Interchange y es una asociación con la Universidad de Warwick.

Las nuevas cualificaciones se están poniendo a prueba con financiación de la Zona de Inversión de West Midlands.

«Contamos con el mayor clúster de tecnología médica del Reino Unido, además de la creación de aún más empleos de alta calidad en Birmingham Knowledge Quarter, por lo que es fundamental garantizar que los residentes locales adquieran las habilidades necesarias para trabajar en este sector y las oportunidades de acceder a él», afirmó el alcalde de West Midlands, Richard Parker.

Phil Smith, presidente de Skills England, dijo que MedTech era «el futuro».

«Llenar las lagunas de competencias en este sector de rápido crecimiento mediante estas nuevas cualificaciones será una forma muy práctica de apoyar al NHS impulsando la productividad», afirmó.

«Es un ejemplo fantástico de cómo los gobiernos nacionales y regionales pueden trabajar con los empleadores y el sector educativo para responder rápidamente a las necesidades de habilidades en los sectores en crecimiento».

Esta noticia fue recopilada por el Servicio de Informes de Democracia Local, que cubre los consejos y otras organizaciones de servicio público.