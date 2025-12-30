Una pareja quedó devastada después de que un incendio destrozara su casa con techo de paja.

La propiedad ubicada en la A1065 en Ickburgh, que es adosada y tiene techo de paja, se incendió , enviando una gran columna de humo al aire.

Se advirtió a los residentes locales que mantuvieran sus puertas y ventanas cerradas el martes por la mañana, y en el pico del incendio había 50 bomberos en el lugar.

Los equipos fueron llamados a las 7:30 a. m. del martes (Imagen: Sonya Duncan)

En el momento álgido, 50 bomberos estuvieron presentes (Imagen: Sonya Duncan)

Todas las personas que se encontraban en las dos casas contiguas fueron evacuadas y nadie resultó herido, pero una de las casas resultó gravemente dañada.

Steve Nott, propietario de la casa, dijo que salió cuando se enteró de lo que estaba sucediendo.

La casa tiene techo de paja (Imagen: Sonya Duncan)

“Mi vecina salió a pasear a su perro pero olvidó su linterna frontal”, explicó.

«Cuando regresaba, miró hacia arriba y vio llamas alrededor de la chimenea.

Camiones de bomberos alinearon parte de la A1065 (Imagen: Sonya Duncan)

«Ella me llamó. Estaba en camino a Diss, así que llamé a mi esposa para que saliera».

Ella logró salir, incluso salvando a su perro en el proceso, pero se quedaron con el temor de lo mucho que habían perdido.

«Todo lo que teníamos estaba en la casa, incluso la ropa; mi esposa sólo está en bata», continuó Nott.

«Llevamos aquí 16 años.

Peter Rowe, gerente de área del servicio de bomberos (Imagen: Faye Minton)

«Por supuesto, haces todo lo posible por cuidar la paja. No tenemos ni idea de qué la causó».

Hablando en el lugar, Peter Rowe, gerente de área del Servicio de Bomberos y Rescate de Norfolk, dijo que esperaba que el techo de paja continuara ardiendo durante la mayor parte del día.

El cierre de la carretera fuera de la propiedad (Imagen: Faye Minton)

«La paja es hermosa y es sinónimo de la zona, pero como es paja, seguirá ardiendo».

Russ Challender vive frente a la casa y se mudó hace solo tres semanas.

No escuchó el alboroto inicial y se sorprendió al ver tantos vehículos de servicios de emergencia alineados en la calle.

«No teníamos ni idea de que estuviera pasando algo», añadió. «Han sido unas semanas tranquilas y agradables hasta ahora».

“Es horrible, muy impactante, y esperamos que todos estén bien”.