Paul Mescal no hace alarde

El actor irlandés de 29 años ha forjado una carrera basada en la moderación, en lo que se retiene en lugar de lo que se desata. En «Hamnet» de Chloé Zhao, aporta esa fuerza discreta a su interpretación de William Shakespeare, un padre devastado por la pérdida de su hijo.

«Puedo contar con los dedos de una mano esos momentos tan catárticos que alguien tiene en su vida», explica Mescal por Zoom, justo después de llegar a Los Ángeles el día antes de los Globos de Oro, donde está nominado a mejor actor de reparto. «Lo que me da escalofríos al ver actuaciones en general es que hay ese tipo de actuaciones grandilocuentes que envidio a los actores, pero también es cierto que no reconozco a la gente cuando las veo».

Es esa filosofía la que fundamenta su actuación en «Hamnet», una película que explora dos contrastes: el duelo y cómo las parejas se fracturan ante una pérdida inimaginable. Trabajando junto a Jessie Buckley, Mescal se encontró calibrando su actuación para que coincidiera con el enfoque subjetivo de la película en su personaje, manteniendo al mismo tiempo la verdad emocional de la angustia de un padre.

«Probablemente lo que más me enorgullece de esta película es el equilibrio que existe entre Jessie y yo, en momentos en que expresamos algo que nos sucede como pareja y como individuos de forma muy distinta», dice. «Las parejas lo entenderán: se puede pasar por cualquier situación traumática en pareja o en familia, y a menudo se vive lo mismo, pero desde perspectivas muy, muy, muy diferentes».

El papel llega en un momento crucial en la carrera de Mescal. Seis años después de que «Normal People» lo presentara al público internacional y televisivo, ahora lidia con múltiples compromisos a largo plazo: cuatro películas sobre los Beatles para el director Sam Mendes, donde interpretará a Paul McCartney, y «Merrily We Roll Along» de Richard Linklater, un proyecto de 20 años que actualmente se encuentra en su tercer o cuarto año de rodaje. Sin embargo, mantiene los pies en la tierra, viviendo al margen del sistema hollywoodense mientras su trabajo gana reconocimiento dentro del mismo.

En cuanto a interpretar al Bardo, Mescal encontró liberación en el anonimato visual de Shakespeare. «Creo que es muy liberador no saber exactamente cómo es alguien, porque también libera tu imaginación como actor, al no sentirte atado a la apariencia», señala. En cambio, se centró en lo que lo conectaba con la figura histórica: «Soy artista, y él es artista, y no es alguien que no haya crecido en Londres. Sentí esa atracción de que Shakespeare tuviera que ir a Londres para llegar a este centro cultural y expresar algo, una atracción que sentí cuando quise ser actor».

Lea a continuación extractos de su entrevista, que ha sido editada y condensada para mayor claridad.

Cuando leíste el guión por primera vez, ¿qué te llamó la atención -o qué te puso nervioso- acerca de interpretar a un padre que experimenta la peor pesadilla de todo padre?

El gran miedo que tenía, probablemente similar a «Aftersun», pero creo que aprendí mucho de eso. Con «Aftersun», me adentraba en algo que giraba en torno a ser padre, y yo no soy ninguna de esas cosas. Y creo que eso me dio mucha confianza, porque creo que la raíz de ser padre, supongo, es el amor, y no hace falta serlo para interpretarlo. Después de haber pasado por algo así y haber forjado un vínculo tan estrecho con alguien como Frankie, para luego adentrarme en algo así, no me ponía nervioso interpretar algo que no había experimentado en la vida gracias a esa experiencia. Eso me dio una inyección de confianza para empezar.

El gran reto con esto es que, obviamente, representas a muchos padres que han perdido hijos, y eso es un factor adicional. Lo abordé leyendo sobre lo que les sucede a ciertas parejas cuando pierden un hijo. Y estoy seguro de que lo sabes, pero a menudo es un milagro que las parejas permanezcan juntas.

Gran parte de tu trabajo aquí se basa en la moderación, en lo que se oculta en lugar de lo que se dice. ¿Cómo calibras eso como actor, especialmente en una historia con tanta carga emocional?

Probablemente sea cierto en mi carrera en general: la moderación. Me gusta operar en ese lugar donde hay moderación. Tal vez diría que esta película definitivamente tiene mucha moderación, pero creo que hay momentos importantes en los que tienes que plantarte con los pies en la tierra y soltarte un poco. Por mucho que me guste trabajar con cierta moderación, porque creo que eso es algo común en la gente, puedo contar con los dedos de una mano esos momentos de gran catarsis que alguien tiene en su vida. Lo que me da escalofríos cuando veo actuaciones en general es ese tipo de actuaciones grandilocuentes que envidio a los actores, pero también es cierto que no reconozco a la gente cuando las veo.

Tu actuación es muy interna, mientras que la de Jessie Buckley es más física y externa. ¿Cómo trabajaron juntas para lograr ese equilibrio?

Eso se debe a que es la naturaleza de lo que también le interesaba a Chloé. Creo que habría sido un error si yo hubiera apostado fuerte y Jessie fuerte, o viceversa. Hay que entender de qué trata la película, y el 70 % inicial se centra en Agnes de forma muy subjetiva. Anya es la protagonista. Hay que ser una buena pareja de baile. Hay que ver qué se obtiene. Jessie me aportaba mucho, y ella es tan… que no puedo pensar activamente en lo que estoy haciendo cuando estoy en el set.

Dedico mucho tiempo durante la preparación a imaginar ciertas iteraciones de escenas, pero es básicamente un ejercicio imaginativo donde, por ejemplo, ¿qué pasaría si Jessie hiciera esto? Simplemente estás experimentando con ideas sobre cómo podría verse una escena. Y luego, cuando estás ahí, no pienso en cómo se mueve mi cara ni en lo que hago. Estoy construyendo un conjunto de reglas mentales sobre quién es esta persona y cómo interactúa con el mundo.

¿Aún tienes momentos del síndrome del impostor?

Estoy nominado junto con Benicio del Toro, Sean Penn y toda esa gente a la que he seguido toda mi vida. Toda la categoría está compuesta por grandes estrellas de cine. Cuando ves tu nombre escrito —y sé que suena absurdo—, me resultaría extraño acostumbrarme a esto. Crecí sin un referente de cómo es Hollywood ni esta industria.

Para ser honesto, esta parte de la industria no es necesariamente la que me corresponde. Hice una película aquí en Estados Unidos y estoy muy agradecido de que mi trabajo y el mundo en el que vivimos ahora —el sistema de estudios de Hollywood ya no sea el epicentro del mundo— siga siendo el epicentro de la industria cinematográfica. Pero puedo hacer películas en Turquía y que se vean. Puedo vivir mi vida fuera de ella, sin sentirme en deuda con Los Ángeles, este lugar ni Hollywood.

¿Cuál fue la escena más difícil de filmar para ti?

Hay dos que me vienen a la mente, pero se basan en el hecho de que Jessie construyó una relación muy especial, lo cual creo que es muy revelador del contexto que Chloé creó. Es una persona muy importante en mi vida. Tuvimos estas primeras cuatro semanas, porque rodamos semi-cronológicamente; estábamos corriendo, enamorándonos y realmente nos conectamos creativamente. Y luego empezamos a adentrarnos en las secciones más intensas.

Hay una escena en la que Will regresa de Londres, le da el regalo y le pregunta: «¿Qué ves?». Y cuando ella no dice nada y él la admira, fue muy difícil no pelearnos, no encontrarnos conscientemente, algo que creo que se transmite de forma no verbal en la película. Cuando no se puede ser compañero de equipo, es un reto enorme, pero creo que es genial para la película.

El otro está relacionado de forma similar. Cuando Jessie estaba repasando las escenas de nacimiento y muerte, estuve fuera del set unos siete u ocho días. Es un shock. Estás allí todos los días, y luego te separan de tu familia imaginaria. Lo primero que filmé al entrar ese día fue escuchar desde la puerta. Hamnet acababa de morir, y yo estaba de pie en una tienda oscura esperando entrar. Creo que la primera toma que Chloé usó en la película de mi regreso es la primera; es básicamente cuando los veo por primera vez en unas dos semanas. Fue intenso.

Te has comprometido a interpretar a Paul McCartney en cuatro películas de los Beatles para Sam Mendes y a participar en el proyecto «Merrily We Roll Along», de Richard Linklater, que durará 20 años. ¿Qué nos puedes contar al respecto y cómo se siente ese compromiso a largo plazo?

Para ser honesto, puedo decir muy poco, de hecho contractualmente, pero también me entusiasma decir muy poco al respecto, porque me emociona que la gente quiera saber tanto. Creo que el proyecto es totalmente singular. Los cuatro que lo componemos nos estamos pellizcando. A nivel personal, estoy muy emocionado de trabajar en algo de esta escala, pero también de estar arraigado en la interpretación con Sam y grandes escritores. Pero también de vivir y trabajar en Londres y tener algo de estabilidad en lo que han sido seis o siete años de locura desde que se estrenó «Normal People».

No quiero entrar en el tema de los Beatles, no por timidez, sino porque creo que al mundo le beneficiará saber lo menos posible al respecto. Falta poco para terminar. Ese es mi trabajo durante todo 2026.

Los directores con los que estás trabajando este año, Sam Mendes y Richard Linklater, deben sentirse como si estuvieran en un momento de pellizco.

Esa es otra referencia a un momento de pellizco. Los directores con los que voy a trabajar este año, Sam Mendes y Richard Linklater, me alegran. Al menos trabajaré en una sola cosa durante los próximos 20 años.

¿Qué quieres que la gente sepa sobre tu colaboración con Chloé Zhao y Jessie Buckley en «Hamnet»?

Es muy difícil expresar adecuadamente el lado público de este trabajo, pero hay un verdadero amor y camaradería entre nosotras. Ni siquiera es camaradería. Es como si me amara, y es una colaboración, y ya no se trata solo de trabajo. Nos hemos visto mucho la una a la otra —Chloé, Jessie y yo— y me siento muy protegida por ellas. Las protejo mucho y estoy muy orgullosa de lo que hemos creado juntas.