Un accidente mientras realizaba una sesión de fotos industrial provocó que Charlie Flounders perdiera un ojo.

Como fotógrafa profesional, se preguntó si podría volver a trabajar o llevar una vida normal.

«Perder un ojo sería difícil para cualquiera, pero para mí hubo una capa extra porque mi visión no era sólo mi trabajo y mis ingresos, sino mi identidad», dijo.

«Todo lo que he aprendido en estos 18 meses es como un cofre del tesoro que está a punto de rebosar. Siento que es egoísta conservarlo ahora».

Fuente de la imagen,Charlie Flounders Título de la imagen, Flounders ahora tiene su propio podcast y comparte las historias de otros.

El fotógrafo, que ahora tiene 43 años y es de Leamington Spa en Warwickshire, dijo que el trauma del accidente, ocurrido en agosto de 2024, fue inicialmente difícil de aceptar.

«Si soy sincera, me llevó unas cuantas semanas asimilarlo realmente y luego pasaron entre tres y cuatro meses de lo que yo llamaría angustia y desesperación absolutas», dijo.

Todo tuvo que ser reaprendido y ella enfrentó una enorme cantidad de procesamiento, no sólo emocional sino también físico, mientras su cerebro aprendía a ver el mundo de una manera diferente.

En particular, tuvo dificultades con el efecto sobre su percepción de profundidad.

«Cuando llego a casa, voy a colgar mis llaves en un gancho y siempre me pierdo el gancho por una pulgada», dijo.

«Desde el principio lo tuve muy claro… No dejaré que esto me defina, y claro que me ha definido por completo, pero creo que lo que quise decir con eso fue que no me convertiré en víctima de esto.»

Fuente de la imagen,Charlie Flounders Título de la imagen, Flounders tiene un ojo protésico pintado para combinar con el suyo, pero actualmente usa uno morado.

Su trabajo era su «corazón y alma», pero el proceso de volver atrás y descubrir qué podía hacer era difícil.

«Mis ingresos se habían ido, tenía mucho trabajo que necesitaba cancelar o cubrir.»

Al final, se dio cuenta de que todavía podía usar su cámara, pero necesitaba poner su ojo «bueno» cerca del lente.

«Todavía puedo tomar fotos brillantes, no puedo realizar algunos de los trabajos que solía hacer, y ciertamente no haré ningún trabajo industrial grande, que es donde ocurrió el accidente», dijo a la BBC CWR.

«Solía ​​hacer mucha fotografía de bodas, pero no puedo hacerlo porque implica ser ágil y estar entre muchas personas y espacios. Es más lo que puedo hacer físicamente».

«Mi forma de pensar es a través de imágenes, todo lo que veo es una foto en mi mente.

«Tu cuerpo es muy inteligente, tu cerebro se neuroadapta y tu ojo bueno restante prácticamente amplía su visión periférica, así que dicen que no pierdes el 50 por ciento de tu visión, pierdes alrededor del 20, 25 por ciento porque el otro compensa la falta, lo cual es asombroso».

‘Pepitas de oro del conocimiento’

Flounders recibió una prótesis ocular del NHS. Fue pintada a mano para que coincidiera exactamente con su ojo funcional, pero actualmente usa una morada.

«Existe un gran estigma en torno a tener una diferencia facial… la gente tiende a ocultarlo», dijo.

«Me resultó un poco extraño intentar ocultar mi nueva diferencia; hay momentos en que quiero hacerlo.

«No me di cuenta de lo intrínsecamente ligada que estaba mi autoestima y mi identidad en torno a la belleza con el aspecto de mi rostro».

Flounders ahora habla en público y también comenzó un podcast, llamado One Eye on the Horizon, después de no poder encontrar personas hablando de experiencias como la suya en línea.