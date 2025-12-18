Un podólogo que tocó de forma inapropiada a pacientes femeninas y les proporcionó masajes que no estaban clínicamente justificados fue expulsado.

Dermot Hynan cometió los delitos en 2017 y 2018 mientras trabajaba en Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, según el Consejo de Profesiones de Salud y Asistencia (HCPC).

En una audiencia del tribunal profesional, a la que el Sr. Hynan no asistió, se le dijo que aceptaba las acusaciones en su contra.

En un correo electrónico al HCPC enviado antes de la audiencia a principios de este mes, escribió: «Me gustaría asegurarles que me he esforzado por llevar una vida decente y que este episodio fue y es completamente opuesto a mi carácter».

‘Violada’

El Sr. Hynan, que trabajaba en el servicio PhysioWorks del fideicomiso, dijo que estaba «totalmente consciente de la angustia que he causado a las muchas personas e instituciones involucradas y no quiero crearles más estrés al necesitar testigos en la audiencia».

En la audiencia se dijo que proporcionó terapia de masajes a ocho pacientes femeninas entre agosto de 2017 y junio de 2018, lo que estaba fuera del alcance de su práctica.

«El Registrador admite que cuando pretendió brindar terapia de masajes, no estaba intentando realizar una intervención clínica adecuada, aunque fuera del alcance, sino que sus acciones no estaban clínicamente justificadas y eran sexuales», escuchó el panel.

Una de las dos pacientes a quienes el Sr. Hynan tocó en los muslos o las nalgas dijo que la experiencia la hizo sentir «incómoda, violada y fuera de lugar».

El panel dijo que el comportamiento del Sr. Hynan había persistido hasta que uno de los pacientes se quejó.

Dijeron que mostró «un aparente desprecio por el impacto en sus pacientes, algunos de los cuales sufrieron daño emocional», y agregaron que había un «alto riesgo de repetición de la grave conducta sexual y deshonesta».

Se ha contactado al Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust para solicitar comentarios.