¿Qué será tendencia en 2026? Ah, eso es fácil: 2016.

En Internet, la gente publica alegremente fotos de ellos mismos de hace 10 años, alabando las tendencias musicales y de maquillaje del año y, en general, sintiendo nostalgia por todo lo relacionado con 2016.

La Generación Z parece estar particularmente entusiasmada con este año. Haben Kelati, editora adjunta de la sección de consejos de The Post, se cuenta entre quienes recuerdan con cariño el 2016. Shane O’Neill, un millennial algo cínico que escribe el boletín «¿En serio?», no se muestra tan entusiasmado.

Reunimos a ambos para discutir por qué el año 2016 toca una fibra cultural una década después, qué lo impulsa y qué podemos aprender del pasado (si es que podemos aprender algo).

Shane O’Neill: Bueno, he oído un rumor muy fuerte de que tienes… ¿sentimientos positivos sobre 2016? Por favor, explícamelo.

Haben Kelati: ¡No puedo evitarlo! Casi todos mis recuerdos me hacen sonreír.

SO: Por favor, explique más detalladamente.

HK: La tendencia del maquillaje totalmente mate se tradujo en cejas visibles desde el otro lado de la calle. Los jeans ajustados se volvieron un poco más holgados y cómodos. ¡Y la música pop estaba en auge! La verdadera pregunta es: ¿por qué NO tienes sentimientos positivos?

SO: En aquel entonces, estaba empezando mi primer trabajo en un periódico. Y lo que más recuerdo fue la lluvia de malas noticias que me caían encima. En concreto, recuerdo haber pensado (tontamente) que 2016 sería un caos momentáneo y que volveríamos a un optimismo al estilo de «Parks and Recreation» o «Broad City» para 2017. Lo que no me di cuenta fue que 2016 marcó el nuevo punto de referencia de ansiedad y locura sobre el que construiríamos los siguientes 10 años.

HK: Dicho así… creo que nos sentimos más parecidos sobre 2016 de lo que crees. Claro, hubo un aumento innegable del ciclo de noticias 24 horas y, políticamente, la situación empezó a sentirse aún más dividida que antes. Pero creo que también fue el último momento (si podemos contar un año entero como un momento) antes de que eso lo dominara todo. La situación se estaba poniendo aterradora, pero aun así se sentía bien. Creo que eso es lo que yo y muchos otros sentimos nostalgia. Sin embargo, también acepto que ser un estudiante de primer año en la universidad sin responsabilidades reales cuando Beyoncé lanzó por sorpresa «Lemonade» probablemente tenga mucho que ver.

SO: Lo entiendo. Empecé la universidad unas semanas antes del 11-S. 2001 fue un año igualmente infernal, que también sentó las bases para un nuevo esquema político y cultural. Pero sí, cuando miro hacia atrás, pienso: «¡ Electroclash ! ¡Melocotones! ¡Luces del Parlamento!».

HK: Al menos entre los mayores de la Generación Z, 2016 siempre ha sido un año de inflexión que se recuerda con cariño. Quizás hayan visto el meme recurrente de alguien que se lamenta de que el verano de 2016 nunca será superado. Creo que la COVID-19, al «robársele» un par de años a la Generación Z, está intensificando aún más esa nostalgia.

SO: Mi teoría favorita es que la COVID-19 deformó nuestra percepción del tiempo, así que «hace 10 años» se siente muy diferente. De alguna manera, parece una eternidad y también dos años.

HK: También creo que la estética de esa época puede tener algo que ver (¿recuerdan todas las gargantillas ?). ¡Hoy en día, las tendencias de moda y belleza cambian rapidísimo! ¿Fue 2016 la última vez que tuvimos una estética duradera y definitoria? Quizás sea exagerado, pero algo hay ahí.

SO: Creo que estábamos empezando a entrar en esa era de los blazers oversize para las jóvenes profesionales en las ciudades. ¿Y quizás collares finos de cadena de oro? ¿Es eso lo que piensas? ¿Estoy en un estado de fuga?

HK: De nuevo, no puedo enfatizar lo suficiente lo oscuras que eran las cejas de todos. Todos los maquilladores online nos enseñaban a hacer un corte de pliegue perfecto (nunca llegué a ser experto en eso). Los labiales mate que no envejecían bien. En cuanto a la ropa, recuerdo a muchas chicas con camisas a cuadros envueltas en la cintura. El momento de la moda de Yeezy estaba por todas partes, o al menos, las imitaciones de Yeezy.

SO: Extraño muchísimo la época en la que aún podía disfrutar de la música y el arte de Kanye West . Ya se estaba volviendo… inusual. Pero no se había vuelto completamente edgelord (o como se quiera describir lo que ha estado haciendo últimamente). Estuve en el evento en el Madison Square Garden cuando presentaron la línea de moda Yeezy y recuerdo que me conmovió de verdad.

HK: ¡No puedo creer que estuvieras allí!

SO: Otra cosa que asocio con 2016 es finalmente empezar a entender qué significaban realmente las redes sociales algorítmicas. Eso fue cuando Facebook era mi principal medio creativo (¡vaya, qué triste pero cierta!). Antes de ese ciclo electoral, no entendía bien que mi muro de Facebook se estaba construyendo de forma diferente al tuyo . O, mejor dicho: se estaba construyendo de forma diferente al de, por ejemplo, el muro de mi tío. Y desde luego no pensaba en que me ofrecía contenido específicamente pensado para enfurecerme y conectar conmigo.

HK: Creo que esta sensación de «todas las redes sociales, todo el tiempo» definitivamente empezó por esta época. El debut de Instagram Stories (después de la versión de Snapchat, diría yo) cambió al instante la forma en que la gente usaba la aplicación. Se volvió mucho más instantánea y parte de los eventos que solía documentar.

SO: Recuerdo cuando Instagram se acabó. Revisabas todas las fotos de tus amigos en orden cronológico y luego decías: «¡Listo, ya está!».

HK: ¡Físicamente no podrías hacer doomscroll!

Julya Baer, ​​a la derecha, en una vigilia con velas en memoria del músico Prince, fallecido en 2016. © Kevork Djansezian/Getty Images

SO: ¿Te has inspirado en alguna de las publicaciones nostálgicas de 2016 que has visto? ¿Hay algo que quieras traer a 2026 estéticamente? ¿O espiritualmente?

HK: Nada de la inspiración que siento en las publicaciones de 2016 tiene que ver con la estética. Personalmente, creo que cuanto más grandes sean los pantalones o menos recargado el maquillaje, mejor. Lo que siento es un deseo intenso de sentir la esperanza de antes. Podía hablar de la actualidad o del mundo de entonces, y no se convertía en una desesperanza total y absoluta. Cuando veo fotos de hace 10 años, lo recuerdo y me entristece.

SO: Creo que parte de mi repulsión por 2016 se debe a una profunda vergüenza y pudor por haber estado tan desfasados ​​con la realidad. El New York Times había publicado que Hillary Clinton tenía un 91% de posibilidades de ganar las elecciones presidenciales. Se trataba de la humillación de creer algo y que se demostrara que estaba equivocado.

HK: ¡No pensé en la vergüenza! Creo que fue porque no fui lo suficientemente consciente como para asimilar lo que estaba pasando.

SO: Pero me alegra que estés aquí, Haben, para recordarme que hubo cosas que vale la pena recordar en 2016, y que todo es bueno y malo a la vez. Como mínimo, puedo concentrarme en cejas de chico y labios mate sin sentirme mal.

HK: Mientras esté aquí, siempre estaré aquí para recordarte que Chance the Rapper solía ser bueno.