La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenan el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel.

Los miembros permanentes del Consejo, como el Reino Unido y China, rechazan la medida y reafirman su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Somalia.

Estados Unidos es el único miembro del Consejo de Seguridad que no ha condenado la decisión de Israel. Sin embargo, Washington afirma que nunca cambiará su política hacia Somalilandia.

El 26 de diciembre, Israel se convirtió en el primer país en reconocer formalmente a la región separatista de Somalilandia como nación independiente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel pretende ampliar inmediatamente la cooperación en agricultura, salud y tecnología.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, calificó el acontecimiento como «un momento histórico».

El reconocimiento por parte de Israel puede alentar a otros países a hacer lo mismo, además de aumentar las credenciales diplomáticas de la región y su acceso a los mercados internacionales.

El primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, dijo que su país rechaza categóricamente y con toda fuerza lo que califica de ataque deliberado por parte de Israel a su soberanía.

El presidente de Somalilandia, en un comunicado, dijo que el logro de los Acuerdos de Abraham representa un paso hacia la paz regional y mundial.

Somalilandia se ha comprometido a crear alianzas, impulsar la prosperidad mutua y promover la estabilidad en todo Oriente Medio y África, añadió.

Mientras tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de Somalia, Nigeria, Egipto, Turquía y Yibuti, en un comunicado, expresaron su «rechazo total» al anuncio de Israel.

Además, la Unión Africana (UA), la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) se han unido a muchos países y ministros de Asuntos Exteriores para condenar el reconocimiento formal por parte de Israel de la región separatista de Somalilandia como Estado independiente.

Grupos regionales y países vecinos rechazan el reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente

Además de los ministros de Asuntos Exteriores de Somalia, Nigeria, Egipto, Turquía y Yibuti, entre otros estados vecinos que expresaron su «rechazo total» al anuncio de Israel, la Unión Africana (UA), la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) también se unieron para condenar el reconocimiento formal por parte de Israel de la región separatista somalí de Somalilandia como un estado independiente.

La Unión Africana dice que la UA rechaza la acción de Israel y advierte que es riesgosa «ya que puede sentar un precedente peligroso que puede tener consecuencias de gran alcance para la paz y la estabilidad en todo el continente».

En una declaración del presidente, Mahmoud Ali Youssouf, la institución «rechaza firmemente cualquier iniciativa o acción dirigida a reconocer a Somalilandia como entidad independiente y recuerda que Somalilandia sigue siendo parte integral de la República Federal de Somalia».

El gobierno de Nigeria también se opone al reconocimiento de Somalilandia. El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró en un comunicado que el gobierno respalda firmemente la soberanía, la unidad y la condición de Estado de Somalia.

«Nigeria reconoce al Gobierno de Somalia como la autoridad legítima que representa al pueblo somalí y elogia sus continuos esfuerzos por lograr la paz, la seguridad y la reconciliación nacional en medio de importantes desafíos», afirma el comunicado.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Somalia, Turquía y Yibuti para tratar cuestiones que incluyen la declaración.

En una declaración conjunta separada, los ministros de Asuntos Exteriores de Jordania, Egipto, Argelia, Yibuti, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, Irán, Irak y más de una docena de países, además de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), condenaron la decisión de Israel.

Describieron el reconocimiento de Somalilandia como una «medida sin precedentes» que tendrá «serias repercusiones en la paz y la seguridad del Cuerno de África y el Mar Rojo».

Los ministros afirman que la medida constituye «una grave violación de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas», en particular las disposiciones que salvaguardan la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

Reafirmaron su «pleno apoyo a la soberanía de la República Federal de Somalia» y rechazaron «cualquier medida que pueda socavar su unidad o integridad territorial».

La declaración también advierte que reconocer regiones separatistas de estados soberanos puede sentar «un precedente peligroso» que puede amenazar la paz y la seguridad internacionales.

El Secretario General de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, calificó la acción de Israel de «clara violación del derecho internacional y flagrante infracción del principio de unidad y soberanía de los Estados».

«Cualquier intento de imponer reconocimientos unilaterales constituye una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Somalia y sienta un precedente peligroso que puede amenazar la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales», advertimos.

Sin embargo, algunos países como Taiwán, Kurdistán y el Estado de Palestina no han declarado su apoyo al reconocimiento de Somalilandia.

Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también tiene previsto reunirse para tratar la cuestión de la región separatista de Somalilandia, y específicamente la reciente decisión de Israel de reconocerla formalmente como estado independiente.

Mientras tanto, Israel y Somalilandia no han acordado establecer «relaciones diplomáticas plenas, que incluirán el nombramiento de embajadores y la apertura de embajadas», dijo el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en una declaración el día X.

«He dado instrucciones a mi Ministerio para que actúe de inmediato para institucionalizar los vínculos entre los dos países en una amplia gama de campos», dijo.

¿Por qué Somalilandia quiere la independencia?

Somalilandia, una región del Cuerno de África, declaró su independencia de Somalia en 1991 y durante años ha presionado por un reconocimiento internacional, con el presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi convirtiéndolo en una prioridad máxima desde que asumió el cargo en 2024.

Somalilandia es un territorio separatista y semidesértico en la costa del Golfo de Adén que declaró su independencia tras el derrocamiento del dictador militar somalí Siad Barre en 1991.

El movimiento sigue una lucha secesionista en la que las fuerzas de Siad Barre persiguen a las guerrillas rebeldes por el territorio. Decenas de miles de pipo mueren y destruyen muchas ciudades.

Somalilandia tiene un sistema político funcional, instituciones gubernamentales, una fuerza policial y una moneda propia.

El antiguo protectorado británico también escapó de gran parte del caos y la violencia que azotan Somalia.

Con una población de casi seis millones, la república es el centro de varias disputas regionales que involucran a Somalia, Etiopía y Egipto.

Los partidarios de la independencia de Somalilandia argumentan que la gente del clan Isaaq, una diferencia étnica con el resto de Somalia, forma la mayoría de la población.

Además, Somalilandia goza de relativa paz y estabilidad. Los partidarios de Dia argumentan que no deberían unirse a Somalia, que desde hace tiempo se ve afectada por ataques de militantes islamistas.

Sin embargo, Somalia considera que Somalilandia es parte fundamental de su territorio. El gobierno de Mogadiscio, la capital del país, ha reiterado que cualquier reconocimiento de la independencia de Somalilandia violaría la soberanía somalí.

¿Por qué Israel reconoce a Somalilandia como estado independiente?

En una conversación telefónica con el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, el viernes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país reconoce el «derecho a la autodeterminación» de Somalilandia.

También decimos que el reconocimiento oficial será «una gran oportunidad para ampliar» la colaboración entre ambas empresas.

Sin embargo, los analistas dicen que hay razones estratégicas detrás de la declaración de Israel.

«Israel necesita aliados para la región del Mar Rojo por muchas razones estratégicas, entre ellas la posibilidad de una futura campaña contra los hutíes», señaló el grupo de expertos israelí Instituto de Estudios de Seguridad Nacional al referirse a los rebeldes de Yemen respaldados por Irán en un documento publicado el mes pasado.

«Somalilandia es un candidato ideal para esa cooperación, ya que podría ofrecer a Israel acceso potencial a un área operativa cercana a la zona de conflicto».

Israel ha atacado repetidamente objetivos en Yemen después de la guerra de Gaza que estalló en octubre de 2023, en respuesta a los ataques de los hutíes contra Israel, cuyos rebeldes dicen estar en solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza.

En respuesta al reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia, los hutíes advirtieron que cualquier presencia israelí en Somalilandia será considerada un «objetivo militar» para sus fuerzas.

Hace unos meses, algunos medios de comunicación informaron que Israel había contactado a Somalilandia para un posible reasentamiento de palestinos que luego fueron expulsados ​​por la fuerza de Gaza.

Israel no hizo comentarios sobre los informes, pero al momento, Somalilandia dijo que cualquier movimiento de Israel para reconocer su independencia no tendrá nada que ver con la cuestión palestina.

Tanto Somalia como la Autoridad Palestina sugieren que el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel podría estar vinculado a un plan para desplazar a los palestinos.

«Somalia nunca permitirá que se use la fuerza para expulsar a Palestina de su legítima tierra y llevarlo a un lugar lejano», dijo el presidente de Somalia en el Parlamento el domingo.

Ofreciendo una perspectiva más amplia, el analista africano radicado en Estados Unidos, Cameron Hudson, le dijo a la BBC que Israel reconoce los intereses de Somalilandia y que están tratando de contrarrestar la influencia de Irán en la región del Mar Rojo.