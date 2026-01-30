Sean Combs: The Reckoning sigue causando revuelo. Esta vez, se debe a que el extrabajador sexual interpretado por Diddy demandó a Netflix y a la productora de la docuserie 50 Cent por al menos 20 millones de dólares, alegando que el proyecto de la plataforma de streaming tergiversó las acusaciones que hizo contra Cassie Ventura.

Clayton Howard participó en la docuserie porque lo entrevistaron sobre los » enganches » de Diddy. Ventura también participó en ellos, y Howard afirma que en «Sean Combs: The Reckoning» , lo que dijo sobre la ex del rapero no fue exacto, ya que describió a Cassie Ventura como una víctima, no como una cómplice. Según The Wrap , afirmó que » The Reckoning » «ocultó su propio testimonio contra Ventura», y su demanda cita difamación y fraude. En concreto, la demanda alega:

Los acusados ​​editaron, distorsionaron y tergiversaron deliberadamente el relato del demandante para retratar a Cassie Ventura (la principal traficante del demandante) como una víctima, mientras que omitieron y suprimieron el testimonio del demandante de que fue traficado sexualmente por Ventura, infligiendo así un daño severo a la reputación del demandante.

La demanda continúa explicando que, dado que Howard está involucrado en el proceso penal federal de Sean Combs, se encuentra en una situación única y vulnerable. Explicando este asunto con más detalle, la demanda afirma:

El papel del demandante como testigo colaborador en el proceso penal federal contra Sean Combs lo coloca en una posición excepcionalmente vulnerable. Cualquier distorsión o tergiversación de su testimonio socava no solo su credibilidad personal, sino también la integridad de los esfuerzos de la fiscalía federal para responsabilizar a los traficantes sexuales.

En general, Howard solicita una edición de la docuserie, así como una indemnización de 20 millones de dólares. En cuanto a la edición, quiere informar a los espectadores de que el material ha sido editado y podría no reflejar el testimonio completo.

Según la demanda, Howard considera que la docuserie es una tergiversación calculada de lo sucedido. También afirma que se realizó para promover la venganza personal y comercial del acusado Curtis Jackson contra Sean Combs.

Cabe destacar que se ha afirmado que 50 Cent hizo The Reckoning debido a su desacuerdo con Diddy . Jackson respondió diciendo: «No es personal». También dijo que si no hubiera dicho nada, alguien podría haberlo interpretado como que el hip-hop «no tenía ningún problema con el comportamiento de Diddy».

Volviendo a esta nueva demanda, Clayton Howard afirma que el productor de The Reckoning también estaba trabajando para crear una «narrativa rentable», diciendo:

Esta tergiversación calculada se realizó para promover la venganza personal y comercial del acusado Curtis Jackson contra Sean Combs y para crear una narrativa comercialmente rentable que silenció a una víctima de trata documentada para proteger a un traficante documentado.

Este no es el primer problema legal que Netflix ha tenido que afrontar por esta docuserie. Sean Combs interpuso una demanda con una orden de cese y desistimiento para intentar impedir que el proyecto estuviera disponible con una suscripción a Netflix . Mientras tanto, a medida que 50 Cent se adentra más en el mundo de los crímenes reales , se sigue hablando de su participación en la docuserie.

Todo esto ocurre además mientras Diddy cumple condena en prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.