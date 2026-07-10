Dentro de poco, Lancashire será la única parte del noroeste de Inglaterra que no tendrá un alcalde electo.
El Gran Manchester y la región metropolitana de Liverpool ya cuentan con uno, mientras que Cheshire y Warrington y Cumbria se unirán a ellos el próximo año.
Como parte del programa de descentralización del gobierno, el plan contempla que Lancashire también tenga su propio alcalde, pero esto no sucederá hasta 2028.
La Autoridad Combinada del Condado de Lancashire sí cuenta con algunas competencias transferidas, aunque menos que si operara bajo el modelo de alcalde.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
La descentralización en Lancashire es un tema del que se viene hablando desde 2015, cuando sus 15 ayuntamientos se reunieron para intentar encontrar una solución.
La negociación se estancó debido a la controversia sobre si el condado debía tener una figura representativa elegida democráticamente, y finalmente Wyre, Fylde y el valle de Ribble se retiraron.
El Dr. Matt Cole, experto en política de la Universidad de Lancaster, explicó: «Lancashire tiene tres circunstancias particulares que dificultan la elección de un alcalde. Tienen que ver con los políticos, la política y la gente».
«Lancashire ya está atravesando un cambio radical en su gobierno local que está consumiendo bastante tiempo y generando mucha ansiedad.»
«El cargo de alcalde es muy particular y existe una lealtad local muy, muy fuerte en gran parte de Lancashire.»
En 2020 se reanudaron las conversaciones sobre la formación de una Autoridad Condal Combinada, pero solo participaron los líderes de las denominadas autoridades de nivel superior: el Consejo del Condado de Lancashire, el Consejo de Blackpool y el Consejo de Blackburn con Darwen.
Esto provocó críticas de varios líderes de consejos de distrito que sintieron que habían sido excluidos.
Finalmente, en 2023 se firmó un acuerdo para crear la nueva Autoridad Combinada del Condado.
Se creó en 2025, y ahora se vuelve a proponer un alcalde, esta vez para 2028.
«Los tontos hacen planes demasiado pronto».
¿Quién estaría interesado en este puesto?
Desde luego, no se trata de Stephen Atkinson, líder del partido Reform UK en el Consejo del Condado de Lancashire.
«Ya tenemos la descentralización: tenemos la Autoridad Combinada del Condado de Lancashire», dijo. «No se necesita un alcalde».
Andrew Snowden, el único diputado conservador de Lancashire y antiguo comisionado de policía y delitos, también se ha descartado como candidato.
«Estoy muy, muy contento como miembro del Parlamento por Fylde y estoy seguro de que lograremos que salga victorioso un magnífico candidato conservador», dijo.
Mientras tanto, Sir Lindsay Hoyle dijo: «Me encanta mi trabajo; tengo mucha suerte de ser el diputado por Chorley y el presidente de la Cámara de los Comunes».
Sin embargo, John Potter, líder de los Liberal Demócratas tanto en el Consejo del Condado de Lancashire como en el Ayuntamiento de Preston, afirmó que no se descartaba a sí mismo.
Pero añadió: «Los tontos hacen planes demasiado pronto y pueden pasar todo tipo de cosas; ¡podría estar al frente de uno de los nuevos ayuntamientos después de las próximas elecciones locales!».
‘Conmocionado’
El concejal independiente del condado, Azhar Ali, se negó a pronunciarse sobre si quería el puesto.
Dijo: «Quiero lo mejor para Lancashire y, sea quien sea el alcalde, le brindaré todo mi apoyo».
La ex eurodiputada del Partido Verde, Gina Dowding, dijo que la estaban «animando» a presentar su candidatura y que «no lo descartaba».
La actual concejala del condado de Lancashire y concejala de la ciudad de Lancaster añadió que estaba «muy ilusionada en este momento por el enorme aumento de personas con diversas experiencias y habilidades» que se unen a su partido.
En breve se tomará una decisión sobre cómo se reorganizará exactamente el gobierno local en el condado de Red Rose.
Esto supondrá la disolución de los 15 ayuntamientos de Lancashire y su sustitución por un número menor de autoridades más grandes. Aún no sabemos cuántas serán.
Cole cree que esto debe suceder antes de que puedan comenzar las conversaciones serias sobre la elección de un alcalde.
«Actualmente hay mucha inestabilidad en el gobierno nacional», dijo. «Quizás incluso las próximas elecciones generales tengan que estabilizarse antes de que la gente decida si quiere presentarse como candidata».