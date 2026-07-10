Dentro de poco, Lancashire será la única parte del noroeste de Inglaterra que no tendrá un alcalde electo.

El Gran Manchester y la región metropolitana de Liverpool ya cuentan con uno, mientras que Cheshire y Warrington y Cumbria se unirán a ellos el próximo año.

Como parte del programa de descentralización del gobierno, el plan contempla que Lancashire también tenga su propio alcalde, pero esto no sucederá hasta 2028.

La Autoridad Combinada del Condado de Lancashire sí cuenta con algunas competencias transferidas, aunque menos que si operara bajo el modelo de alcalde.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

La descentralización en Lancashire es un tema del que se viene hablando desde 2015, cuando sus 15 ayuntamientos se reunieron para intentar encontrar una solución.

La negociación se estancó debido a la controversia sobre si el condado debía tener una figura representativa elegida democráticamente, y finalmente Wyre, Fylde y el valle de Ribble se retiraron.

El Dr. Matt Cole, experto en política de la Universidad de Lancaster, explicó: «Lancashire tiene tres circunstancias particulares que dificultan la elección de un alcalde. Tienen que ver con los políticos, la política y la gente».