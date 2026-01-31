Williams habló sobre su legado en el episodio final del nuevo documental de ABC News Studios, ‘Dirty Talk: When Daytime Talk Shows Ruled TV’.

NECESITA SABER

Una nueva serie documental, Dirty Talk: When Daytime Talk Shows Ruled TV, explora el auge de la «Trash TV» y su impacto en la cultura estadounidense.

En el episodio final de la serie, Montel Williams defiende su controvertido programa de entrevistas diurno de los años 90 y su impacto en la cultura.

Williams dice que su programa «marcó una diferencia en la vida de las personas».

Montel Williams no se avergüenza de su exitoso programa de entrevistas.

El ex presentador de programas de entrevistas defendió su legado en la última entrega de Dirty Talk: When Daytime Talk Shows Ruled TV, el documental de tres partes de ABC News Studios sobre los éxitos diurnos de los años 90 que dominaron las emisiones.

“Recuerdo esos programas y pienso que hubo varios que impactaron en su época y marcaron la diferencia en la vida de las personas, y no me siento mal por ello. De hecho, me siento bastante bien”, dijo Williams en el episodio emitido el miércoles 28 de enero.

Montel Williams en The Montel Williams Show en 1991. AJ Pics/Alamy

En el documental, Williams, de 69 años, no oculta la polémica de su programa, pero explicó que estaba a la altura de los programas de sus competidores Oprah Winfrey , Sally Jessy Raphael y Phil Donahue . «Al principio, hacía tantas strippers como Oprah, como Sally y como Phil», dijo Williams.

Williams también reconoció la feroz competencia entre programas para presentar invitados controvertidos. «Todos intentaban descubrir cómo podían poner los pechos más grandes al aire».

Williams también dijo que no cree que la televisión diurna sea la culpable de los alocados reality shows que siguieron.

“Fue una evolución. Habría sucedido de todas formas”, dijo Williams. “Estaríamos donde estamos hoy, sin importar si hubiera Giraldo o Jerry Springer, estaríamos donde estamos hoy, simplemente por el apetito voraz que nuestros espectadores tenían por verlo todo”.

Montel Williams en Los Ángeles en 2024. Victoria Sirakova/Getty

Dirty Talk: When Daytime Talk Shows Ruled TV detalla el auge de los programas de entrevistas de “TV basura” de los años 90, donde los presentadores competían por los invitados y las historias más ridículas, que a veces resultaban en violencia.

Junto con Williams y Raphael, los presentadores Maury Povich y Leeza Gibbons también aparecen en el documental, reflexionando sobre el impacto cultural y el legado de sus populares programas de televisión.

El primer episodio se adentró en el auge del formato diurno en los 90, cuando el sexo y los conflictos se convirtieron en la clave del atractivo del programa. El segundo episodio explora por qué los espectadores lo veían y por qué los invitados accedieron a desnudarse al aire. También contó la historia del impactante incidente en el que un invitado asesinó a otro después de una grabación . Y el tercer y último episodio detalló cómo The Jerry Springer Show llevó el género a «nuevos niveles de sensacionalismo».