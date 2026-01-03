Las bebidas electrolíticas se han convertido en un elemento básico en los gimnasios y en las rutas para correr, y se promocionan como esenciales para un mejor rendimiento y una recuperación más rápida.

Utilizados durante mucho tiempo por los atletas de élite para hacer frente a entrenamientos duros en condiciones de calor, ahora se han convertido en algo común y se comercializan entre asistentes ocasionales al gimnasio, trabajadores de oficina e incluso viajeros como un refuerzo de hidratación diario.

Desde bebidas deportivas hasta sobres y polvos, estos productos pueden hacerte perder un par de libras al día.

Los electrolitos (minerales como el sodio, el potasio y el magnesio) ayudan a regular los nervios, los músculos y el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Según el profesor Graeme Close, un destacado investigador en nutrición deportiva de la Universidad John Moores de Liverpool, la mayoría de las personas gastan dinero que no necesitan.

‘Úselo solo en situaciones específicas’

El profesor Close explica que es inusual que el cuerpo tenga niveles bajos de electrolitos, ya que el cuerpo naturalmente mantiene niveles estables.

La mayoría de las personas obtienen suficientes electrolitos «consumiendo una dieta regular y bien diseñada», ya que la mayoría de los alimentos contienen sal y las frutas y verduras contienen potasio y magnesio.

Pero, en situaciones específicas como períodos largos e intensos de ejercicio en los que sudarás mucho, es probable que tus niveles de electrolitos se vean significativamente afectados.

«Si hacemos ejercicio durante un largo período de tiempo, en particular si sudamos mucho, entonces no es malo agregar algunos electrolitos en forma de sodio», le dice el profesor Close a Sliced ​​Bread de la BBC .

Las bebidas electrolíticas también pueden aumentar la sed, lo que puede ayudar a algunas personas a beber más, lo cual es necesario durante períodos prolongados de ejercicio.

‘Simplemente bebe un sorbo de agua o come una tortilla’

Pero para el ejercicio moderado, como ir al gimnasio o correr 5 km, los electrolitos no son necesarios.

«Simplemente bebe un poco de agua, eso es más que suficiente, y guarda el dinero que tanto te costó ganar para otras cosas».

Por supuesto, a algunas personas puede simplemente gustarles el sabor de una bebida electrolítica y si ésta les anima a beber más durante el ejercicio, entonces Close dice que no es nada malo.

Sin embargo, en lugar de comprar polvos costosos, recomienda una mezcla casera sencilla que puedes llevar contigo.

«Combine dos tercios de agua, un tercio de jugo de fruta, como jugo de piña, y una pizca de sal hasta que casi pueda sentir el sabor.

«Eso te da una solución bien diseñada de carbohidratos y electrolitos al 6%», afirma.

También dice que hay poca evidencia de que tomar productos con electrolitos a primera hora de la mañana tenga algún impacto.

De hecho, explica que la cantidad de electrolitos en algo como una tortilla es mucho mayor que la que se obtiene de un sobre, por lo que comer a primera hora es más efectivo.

No te harán más rápido ni más fuerte.

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, Es más importante que tu bebida deportiva contenga carbohidratos en lugar de electrolitos.

Sin embargo, donde las bebidas deportivas sí tienen una sólida base científica es en los carbohidratos.

El cuerpo sólo puede almacenar suficientes carbohidratos para alrededor de 70 a 90 minutos de ejercicio intenso, por lo que los atletas que entrenan más allá de ese tiempo pueden beneficiarse de bebidas que reponen las reservas de energía.

Pero, más allá de eso, el profesor Close dice que hay poca evidencia de que agregar otros minerales como cloruro, calcio o fósforo proporcione algún beneficio, especialmente porque el cuerpo es bueno regulando estos minerales.

«Lo único en lo que debes concentrarte es en que durante el ejercicio consumas suficiente agua, carbohidratos y sodio».

En última instancia, los electrolitos tienen un lugar, pero sólo para entrenamientos más largos, más duros o más intensos.

Explica que para el ejercicio diario no vale la pena, pero para el ejercicio prolongado en el calor o si estás tratando de animarte a beber más, entonces vale la pena complementar la ingesta de sodio con productos electrolíticos.

Advierte que no hay evidencia de que ofrezcan mejoras en el rendimiento, sin importar lo que afirme el marketing.