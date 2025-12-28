El Estadio Gewiss prepara el escenario para un emocionante partido de la Serie A entre los clásicos Atalanta e Inter. El encuentro del domingo por la noche en Bérgamo será el último partido de liga de 2025 para ambos equipos.

El resurgimiento del Atalanta a finales de año ha reforzado la confianza del equipo de cara a la visita del Inter. Tras tres victorias consecutivas en todas las competiciones, La Dea llega al campo con la moral por las nubes, buscando recortar ocho puntos de desventaja respecto a la Roma, cuarta en la clasificación.

El equipo de Raffaele Palladino se coló en la senda de la victoria contra un Genoa que se quedó con 10 hombres el fin de semana pasado, gracias a un cabezazo de Isak Hien en el minuto 95 que les inspiró a una victoria por 1-0 en el Stadio Luigi Ferraris. Sin embargo, este es un partido muy desfavorable para el equipo local, cuya última victoria sobre el Inter data de noviembre de 2018.

De hecho, los visitantes han ganado sus últimos ocho enfrentamientos contra el Atalanta, incluyendo un cómodo triunfo por 2-0 en este mismo encuentro en marzo. Esto debe ser alentador para Cristian Chivu, después de que el Bolonia le negara la oportunidad de ganar su primer título como entrenador del Inter en la Supercopa Italiana del viernes pasado.

El equipo de Vincenzo Italiano se impuso en una dramática tanda de penaltis en Riad, eliminándolos en semifinales. A pesar de ese revés psicológico, el Inter puede sacar confianza de su brillante racha de tres victorias consecutivas en la Serie A, que lo ha catapultado a la cima de la tabla, a un punto de su acérrimo rival, el Milán.

Vista previa del partido

Atalanta

Atrapado en la mitad de la tabla, el Atalanta podría terminar el año con buen pie, tras haber ganado seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones (1 derrota). Mantener esa racha con otro triunfo le permitiría terminar 2025 en la mitad superior de la tabla. Esto se debe en gran medida a Palladino.

El Atalanta no ha perdido ni un solo gol en ocho partidos desde que el exentrenador de la Fiorentina llegó al mando (6V, 2D). La recién descubierta capacidad goleadora de la Dea le ha permitido marcar exactamente dos veces en sus dos últimos partidos de liga en casa (2V), lo que le deja a las puertas de tres victorias consecutivas en casa en la Serie A por primera vez en casi un año.

Sin embargo, los anfitriones se enfrentan a una dura prueba, ya que no han podido vencer al Inter en sus últimos 15 enfrentamientos en todas las competiciones (5 E, 10 P), lo que pone de manifiesto la magnitud de la tarea que les espera el domingo. No obstante, podría preverse una primera mitad emocionante, considerando que los últimos tres partidos de liga del Atalanta en casa han tenido solo un gol antes del descanso.