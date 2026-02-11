Un restaurante de Guernsey se ha convertido en el único establecimiento con estrella Michelin de la isla, y el primero en más de 10 años.

El chef galés Nathan Davies y su esposa, la gerente de operaciones Hollie Davies, abrieron Vraic, que tiene vista a la bahía de Chouet y ha sido galardonado con una estrella Michelin, en julio.

La Guía Michelin dijo que era «un restaurante con una ubicación impresionante y una cocina a la altura, que hace un excelente uso de la despensa de la isla».

Davies dijo: «Mudarnos aquí para abrir el restaurante fue una gran decisión para nuestra familia, pero la calidez y la bienvenida que hemos recibido han sido increíbles. Espero que este logro ayude a destacar lo especial que es esta isla».

Fuente de la imagen,Dan Burns Título de la imagen, Davies dice que está «absolutamente emocionado» por el logro.

Davies obtuvo previamente una estrella Michelin por su primer restaurante, SY23, en Aberystwyth.

La pareja se mudó a Guernsey y se le unieron colegas de mayor edad de SY23, incluido el chef Kuba Biskup y el sous chef Max Davies.

Davies trabajó con productores, agricultores y pescadores locales de la isla para crear el menú del restaurante.

«Estamos absolutamente encantados de recibir una estrella Michelin para Vraic, es un momento increíble para todo nuestro equipo», dijo Davies.