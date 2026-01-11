Un nuevo proyecto enseñará a los escolares el idioma manés fuera del aula utilizando equipos de grabación de audio especializados.

La escuela Sulby quiere comprar un dispositivo U-Turn Round para su patio de juegos para ayudar a los estudiantes a interactuar con el idioma de una manera única.

U-Turn Round es una caja de acero que se puede instalar en cualquier lugar al aire libre sin necesidad de red eléctrica, sino que se alimenta girando una manija.

Susie Brunswick, quien dirige el proyecto, explicó que el dispositivo está diseñado para alentar a los alumnos a hablar más el idioma grabando palabras y canciones en él y reproduciéndolas ellos mismos.

Brunswick, que nació en la isla, consiguió financiación parcial para el proyecto de Culture Vannin, que respalda el proyecto como parte de las celebraciones del Año de la Lengua Manx 2026.

Dirige un «grupo de acción escolar» de 14 niños en la Escuela Sulby, cuyo objetivo es promover la cultura y el patrimonio de Manx.

Juntos decidieron recaudar fondos para comprar la rotonda U-Turn, que costará al menos £1.400.

Fuente de la imagen,Caja negra-av Título de la imagen, Los sonidos grabados en el U-Turn Round se pueden reproducir girando la manija

Cuando se haya recaudado el dinero restante, los niños podrán decidir qué ocho sonidos quieren grabar en el dispositivo.

«Serán una gama de cosas», dijo.

«Podrían ser canciones, tutoriales sobre cómo mantener una conversación sencilla en manés o simplemente vocabulario diferente».

La Sra. Brunswick, que enseña en la escuela desde 2022, dijo que sus hijos son «realmente receptivos» a escuchar y aprender manx.

«Encuentro que se involucran más cuando les das instrucciones en el idioma que en inglés.

“Les encanta aprender nuevas palabras y les apasiona su idioma y su cultura”.

‘Nuestra identidad’

En 2009 , el gaélico manés fue declarado «muerto» por la Unesco, una organización de las Naciones Unidas cuyo objetivo es promover y proteger el patrimonio cultural.

Desde entonces, el idioma ha crecido en popularidad y, según el censo de 2021, se estima que hay 2.200 hablantes de manés en la isla.

Entre ellos se incluyen más de 1.000 niños a quienes se les enseña el idioma en la escuela, y hay propuestas para duplicar esa cifra para 2032 .

«La muerte de Manx no era cierta en ese momento y estoy segura de que tampoco lo es ahora», afirmó la Sra. Brunswick.

«Creo que es fundamental para la identidad y la autoestima de la Isla de Man que preservemos nuestra lengua y la fomentemos para que se convierta en una parte central de nuestra vida cotidiana».